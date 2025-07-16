三三會林伯豐：期盼關稅稅率 至少不能高於日本跟韓國的25%

美國政府已對許多國家宣布對等關稅稅率，台灣至今尚未揭露，三三會理事長林伯豐16日表示，目前已公布關稅的的國家包括巴西、中國、日本和韓國等對關稅都有意見，台灣也應該審慎評估籌碼，結果出來前都不能樂觀，期盼稅率至少不能高於日本跟韓國的25%。

三三會16日舉行每月例會，林伯豐會前受訪表示，台灣沒有籌碼跟美國交涉，但是現在看到巴西、中國、韓國、日本等國都對關稅表示意見，台灣政府也應該審慎評估籌碼、應對政策，並向美國提出台灣的看法跟需求。

林伯豐認為，目前台美關稅「結果沒有出來以前都不能樂觀」，希望台灣至少不能高於日本跟韓國，一旦關稅宣布後，台灣銷售到美國的產品會減少，應該加重對其他市場，包括中國、東南亞或歐洲等的產品外銷，政府要協力跟各國洽談自由貿易協定（FTA），這才有助於台商外銷，他也提醒，匯率的問題比關稅更嚴重。

對於立法院通過普發1萬元的現金，林伯豐認為，普發現金可造福人民、提升幸福感，是正確方向，政府要檢討的是不當支出。

他表示，如果補貼能讓台電止血、不再虧損，補貼是可以接受的，但若台電仍持續虧損，這顯示問題根源在能源政策，要從基本上消除虧損，再來談補貼才有意義。台電若無法保證接受補貼後，就不會調漲電價，等於補貼「看不到效果」。

林伯豐隨後在致詞時表示，央行資料顯示，自2023年以來，台幣兌美元匯率已升值超過5%。雖然匯率升值可降低進口物價、穩定通膨，但對出口商造成獲利壓縮與價格競爭力降低，並對以出口導向為主的台灣產業，產生重大影響。

林伯豐因此提出六點建建議：

一、建議央行維持市場供需為主的匯率機制，減緩升值速度，穩定匯率。

二、政府應推動「企業避險教育計畫」，補助中小企業導入避險工具，協助與銀行合作設計匯率風險管理方案。

三、政府應加碼「智慧製造升級計畫」、「中小企業數位轉型補助」等方案，讓傳統製造業透過導入訂、雲端

ERP、智能物流等技術，提升生產效率與產品附加價值，降低對價格競爭的依頼。

四、擴展出口至中國大陸、東南亞、中東、歐洲等市場，加速洽談FIA或經濟合作協定，提升出口彈性。

五、對受升值衝擊較大的產業，如紡織、自行車、工具機、食品加工等，可設置基金，提供臨時性融資、轉型顧問與員工培訓。

六、針對失業或轉業需求的勞工，設置補助與職訓資源，避免結構性失業擴大。

林伯豐表示，美國總統川普在上任後關稅政策反覆無常，各國無所適從。台灣與美國談判籌碼不多，政府應做好國內衝擊分析溝通，並制定配套措施協助國內產業發展。關稅雖然嚴峻，但對出口導向的企業，匯率造成的影響甚至比關稅影響更嚴重，希望政府要穩定匯率，協助企業降低損失。