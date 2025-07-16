聽新聞
0:00 / 0:00
三三會林伯豐談關稅衝擊：政府要協力跟各國談FTA
美國總統川普陸續公布各國關稅政策，三三會理事長林伯豐今（16）日表示，由於銷到美國的產品會減少，台灣更應加強其他區域的外銷，如中國大陸、東南亞或歐洲，「這就是要政府協力跟各國談FTA（自由貿易協定），這對台商外銷有幫助」。
三三會今日舉行七月例會，林伯豐針對台灣與美國的關稅問題，重申台灣沒有籌碼去跟美國交涉，所以現在只能等待，但台灣應審慎評估自身籌碼，並思考應對政策。
林伯豐說，美國總統川普在上任後關稅政策反覆無常，企業無所適從，台灣與美國談判籌碼不多，政府應做好國內衝擊分析與溝通，並向國內產業說明衝擊與配套措施。關稅雖然嚴峻，但對出口導向的企業，匯率造成的影響甚至比關稅更大，希望政府要穩定匯率，協助企業降低損失。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言