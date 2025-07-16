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三三會林伯豐談關稅衝擊：政府要協力跟各國談FTA

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
三三會理事長林伯豐表示，政府應協力跟各國談FTA（自由貿易協定），這對台商外銷有幫助。圖／本報系資料照片
三三會理事長林伯豐表示，政府應協力跟各國談FTA（自由貿易協定），這對台商外銷有幫助。圖／本報系資料照片

美國總統川普陸續公布各國關稅政策，三三會理事長林伯豐今（16）日表示，由於銷到美國的產品會減少，台灣更應加強其他區域的外銷，如中國大陸、東南亞或歐洲，「這就是要政府協力跟各國談FTA（自由貿易協定），這對台商外銷有幫助」。

三三會今日舉行七月例會，林伯豐針對台灣與美國的關稅問題，重申台灣沒有籌碼去跟美國交涉，所以現在只能等待，但台灣應審慎評估自身籌碼，並思考應對政策。

林伯豐說，美國總統川普在上任後關稅政策反覆無常，企業無所適從，台灣與美國談判籌碼不多，政府應做好國內衝擊分析與溝通，並向國內產業說明衝擊與配套措施。關稅雖然嚴峻，但對出口導向的企業，匯率造成的影響甚至比關稅更大，希望政府要穩定匯率，協助企業降低損失。

關稅 美國 林伯豐

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