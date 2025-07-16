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企業大老怎麼花一萬現金？林伯豐：不會買無人機或冰箱

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
三三會理事長林伯豐表示，補發現金能提升民眾幸福感，是造福人民，方向正確。圖／本報系資料照片
三三會理事長林伯豐表示，補發現金能提升民眾幸福感，是造福人民，方向正確。圖／本報系資料照片

立法院日前三讀通過普發現金一萬元，三三會理事長林伯豐今（16）日被媒體詢問對普發現金有何看法？林伯豐似笑非笑地回應，補發現金能提升民眾幸福感，是造福人民，方向正確，但是，政府對於不當支出應進行檢討。

至於有一說法是應該補貼台電，他則回應，不是不能撥補台電，但若補貼後，台電仍持續虧損，問題就在於能源政策，台灣應該從「根本上」消除虧損，而不能僅靠補貼，目前的狀況，「就是能源政策的錯誤！」

林伯豐日前就強調，台灣政府應面對台灣會缺電的事實，將「非核家園」改為「低碳家園」，檢討能源政策，發展小型核電（SMR）。

另外，由於行政院長卓榮泰昨天表示，普發現金一萬元只能買冰箱或遙控飛機，對國家發展沒有助益，引發輿論譁然。今天林伯豐被詢問「如果你拿到一萬塊錢，你會想幹什麼？會買無人機還是冰箱？」

林伯豐笑回，自己不會買無人機或冰箱，會用於健康相關的運動。

林伯豐 普發現金 冰箱

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