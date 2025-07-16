民進黨全面執政至今光電開發環評掛零 立委痛批大開後門

環境部今年初修正發布太陽光電開發案應環評認定標準，位於國家公園、野生動物重要棲息環境、重要濕地、特定農業區農業用地等須進行環評。立委表示，環評委員多次提出光電開發應環評，但2016年民進黨執政至今未有任何一案進行環評，痛批為光電業者大開後門，現在的修正已經太晚。

立法院社福衛環委員會今天邀請環境部長、經濟部長、海洋委員會、農業部、內政部、國防部、金融監督管理委員會等針對「光電設施對環境影響情形」進行專題報告。

針對設置太陽光電發電系統，原「認定標準」僅規範位於重要濕地者應實施環評，但由於位在「特定敏感區位」或大規模設置的太陽光電發電系統已於國內引起高度爭議，甚至衍生弊端案件，環境部於2023年啟動認定標準修正作業，並於2025年1月16日修正發布在案，不過迄今尚未有設置太陽光電發電系統的環評案件送至環境部審查。

立委黃秀芳質詢時表示，未來水面型光電案場是否應加嚴應環評的認定？彰化海岸有很多浮動式光電板，但海岸景觀已經變得完全不同，加上這次颱風讓大量太陽光電板毀損，應該要深刻檢討。

立委陳菁徽指出，年底環境部會完成環評總體檢，針對光電環評是否加嚴得提出一個方向，但會不會為了挺光電結果又放水？經濟部為幫光電板辯護，一再改口說光電板非有害，但事實上光電板包含矽晶片、電池片、模組、鋁框、玻璃，其中有的金屬是銀（Ag）、鉛（Pb）、錫（Sn）、銅（Cu）、氟化塑料（PVF），這個連環境部最後都不得不承認。

立委黃國昌不滿表示，環評委員4度提出太陽光電開發都應該要環評，結果2016到2024年，太陽光電送環評審查案是0件，等於政府給光電開發大開後門，今年才修正說要納入環評，但該開發的都開發完了，這樣的法規修正是否來得太晚？水面型光電如今仍不用環評，根本不合理。

環境部長彭啓明回應，雖然目前水面型光電還不用環評，不過年底環境部會完成環評總體檢，是否納入環評會審慎考慮。