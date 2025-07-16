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台股不看淡 法人建議領了股利再投資

經濟日報／ 何佩儒／即時報導

大華優利高填息30（00918）11日發放第2季股利，總計發放金額約26億元。展望後市，法人認為，台股基本面穩健，惟可能受消息面影響而有波動，建議投資人善用股利再投入，選擇配息、績效雙優的高股息ETF持續布局，創造加乘複利效果。

加權指數已回補4月關稅大戰造成的缺口，00918經理人郭修誠表示，就產業面觀察，AI與高階製造投資動能未減、台灣出口回升，內外資輪動活絡，因此對台股整體中期仍偏多看待。

建議聚焦具備成長性與法人買盤加持的主流多頭族群，包含高殖利率金融股，法人籌碼積極偏多操作個股、CSP業者資本支出上修受惠族群、美國AI基建台股受惠族群、記憶體漲價受惠族群，以及WWDC 2025受惠概念族群等。

大華銀投信建議，投資人可善用新入帳股利再投資，放大複利效果，惟美國總統川普的對等關稅政策不確定因素仍未完全消除，建議投資人可採定期定額方式，持續投資，降低價格波動風險。

另外，近期高息ETF吹起降息風，大華銀投信也提醒投資人，基金配息不代表基金實際報酬，不同時間進場其結果將可能不同，布局高息ETF時，應著重填息能力，以及長期報酬表現。

股利 台股

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