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林伯豐：匯率問題比關稅嚴重 盼政府穩匯降低企業損失

中央社／ 台北16日電

美國尚未公布台灣的對等關稅稅率，三三會理事長林伯豐表示，台灣與美國談判籌碼不多，應審慎評估，在結果出來前不能樂觀，台灣稅率至少不能高於日韓等競爭國。他也指出，匯率問題比關稅嚴重，希望政府穩匯，協助企業降低損失。

美國總統川普（Donald Trump）日前簽署行政命令將對等關稅暫緩期延至8月1日。其中，美國主要貿易夥伴日本、韓國面臨的新關稅稅率都是25%，至今尚未公布對台灣的對等關稅稅率。

林伯豐今天出席三三會例會表示，台灣與美國談判籌碼不多，應審慎評估，政府也須做好國內衝擊分析與溝通，並向產業說明衝擊與配套措施；但在稅率結果出來以前都不能樂觀，他也希望，台灣對等關稅稅率至少不能高於日韓。

林伯豐表示，受關稅影響，銷往美國的產品可能減少，應該多多開拓中國、東南亞和歐洲等外銷市場，建議政府和各國洽談自由貿易協定（FTA），協助台商外銷。

新台幣近期升勢強勁，林伯豐指出，匯率升值可降低進口物價、穩定通膨，但對出口商造成獲利壓縮與價格競爭力降低，對出口導向的企業，匯率造成的影響比關稅更嚴重，希望政府要穩定匯率，協助企業降低損失。

林伯豐建議，央行維持市場供需為主的匯率機制，透過調節熱錢流入與外匯市場干預，減緩升值速度；政府應推動「企業避險教育計畫」，補助中小企業導入避險工具，協助與銀行合作設計匯率風險管理方案。

針對受升值衝擊較大等產業，包含紡織、自行車、工具機和食品加工等，林伯豐呼籲，可設置「匯率衝擊調適基金」，提供臨時性融資、轉型顧問與員工培訓。

立法院11日三讀通過普發現金每人新台幣1萬元，但特別條例卻未納入撥補台電1000億元。林伯豐認為，普發現金可以提升幸福感、造福人民，是正確的方向；政府應該檢討不當支出，若補助台電後，台電仍繼續虧損，顯示應該要從基本的能源問題解決，才能談補貼。

關稅 林伯豐 匯率

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