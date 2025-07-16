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颱風災損大 立院藍黨團擬提案：設施設備補助提高至八成

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
國民黨立院黨團將於18日院會討論事項提案：農業設施損害補助達建置成本80%；對家戶毀損達1平方公尺以上，必須納入補助範圍。國民黨團／提供
國民黨立院黨團將於18日院會討論事項提案：農業設施損害補助達建置成本80%；對家戶毀損達1平方公尺以上，必須納入補助範圍。國民黨團／提供

中颱丹娜絲造成台灣西部雲嘉南高屏等地嚴重災損，國民黨立法院黨團16日召開記者會表示，將在周五（18日）院會討論事項提案，提出因應風災提出兩個具體訴求：一、農業設施損害補助達建置成本80%。二、對家戶毀損達1平方公尺以上，必須納入補助範圍。

國民黨團表示，本次颱風粗估南部農業受災損失金額高達26億元，且受災金額還會持續攀升，許多農作物、農作機具、網室農作、養殖設備毀於一旦，許多農民都有貸款、還款、繳息問題，面對嚴重農損將無力獨自復原。因此其提出相關補助提案，幫助災民能夠早日回到正常生活，農業能夠迅速復原、復耕。

副書記長王育敏表示，昨日她再度前往嘉義地區勘災，從農漁民口中得知，在重建與復原的過程中，亟需政府有更多經費支持和協助。截至目前為止，南部地區農業損失已達26億元，不排除還會繼續向上攀升，農民已經無力獨自承擔農損，希望中央政府能夠再加碼補助所遭受的損失。

王育敏指出，國民黨團苦民所苦，呼籲政府在農業設備損失補助方面，從現行農業部所頒定，如溫網室受損面積補助，每分地補助9萬元，而這只有農民實際建造成本的1/10，希望能夠提高到八成補助。

王育敏說，幾乎所有農民都面臨貸款問題，尤其是回鄉貸款從事農作的青農，一場風災造成他們血本無歸，已經無法再靠自己力量重建，而農業部給予農民免息貸款僅有半年，國民黨團希望農業部能夠延長無息貸款到一年，甚至一年以上，幫助農民重新站起來。另外，對於貸款擔保品，因農作或溫網被風災吹毀，呼籲農業部對貸款的認定，能夠從寬，撥款速度從速。

王育敏提到，在走訪嘉義沿海養殖業，了解災損情形時發現，許多魚塭的資材室的屋頂幾乎都遭到吹破、掀開，整個資材室殘破不堪，所有的魚塭設備、器材和配電設備全遭毀損，損失金額高達20-30萬元。到目前為止，農業部並沒有將魚塭的資材室，列入可補助項目。包括嘉義縣養殖協會、蛤蜊養殖協會希望透過向她陳情，呼籲農業部能夠納入農損補助。

王育敏同時也為嘉義民眾請命，這次風災造成許多屋頂受損、吹翻，部分房屋遭到毀損，不時出現漏水、滲水情形；但根據行政院所公布補助標準，受損需達20平米以上(約7坪左右)，才會提供補助。在地嘉義縣議員請託王育敏向行政院陳情，只要有房屋破損達1平方公尺，就應該給予災民補助。

王育敏表示，這次丹娜絲颱風是史上少有從台灣西部侵襲，造成嘉義地區史無前例嚴重災損，政府應該以專案方式給予災民幫助、補助。行政院長卓榮泰說會對災民補助從寬、從速，希望這不會是一句口號，應該要被實踐出來。

王育敏指出，國民黨團將在周五院會討論事項提案，具體提出因應風災提出兩個具體訴求：一、農業設施損害補助達建置成本80%。二、對家戶毀損達1平方公尺以上，必須納入補助範圍。國民黨團提出相關補助提案，幫助災民能夠早日回到正常生活，農業能夠迅速復原、復耕。

副書記長翁曉玲首先呼籲卓榮泰「苦民所苦」，除了從寬認定受災戶，給予更多災損補助之外，行政院應該立刻發還給地方一般性補助款2,501億元中，所扣留的636億元。風災造成雲嘉南高屏嚴重災損，尤其嘉義縣更為嚴重，千支電杆倒下造成71萬戶停電，農漁業災損更是難以估計，縣市政府需要有更多資金幫助災民災後重建。

翁曉玲表示，原本在114年核定給予地方2,501億元一般性補助款，但行政院苛扣了636億元，只給地方政府1,865億元。其中，嘉義縣在113年可拿到124億元一般性補助款，今年只拿到94億元，少給30億元。雲林縣113年拿到131億元，今年只拿到100億元，少給30億元。台南市113年拿到180億元，今年只拿到137億元，少了40億元。

翁曉玲指出，卓榮泰扣留一般性補助款，本該屬地方政府，若地方政府能夠如實拿到該有的一般性補助款，相信能夠減緩地方復原工作的負擔，更有效率幫助到需要幫助的農漁民。翁曉玲呼籲行政院，迅速發放扣留的一般性補助款636億元給地方政府。

此外，翁曉玲認為《財劃法》修正通過後，可以讓地方政府有更多資源，協助受災民眾和農漁民，中央政府不應該再擋《財劃法》，讓地方政府有充足資源，能夠強化地方基礎建設，在天災來臨時，可以立即迅速對災民提供協助和補助。

農業 王育敏 國民黨

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