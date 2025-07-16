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無薪假3,196人 受美國關稅影響約近半1,417人

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導

勞動部16日公布無薪假企業計179家，實施人數3,196人。上一期1日公布的實施家數計171家、2,878人。本次家數增加8家，人數增加318人。受到美國關稅影響而實施無薪假有56家、1,417人，本次新增14家、181人。主要還是以製造業人數增加為大宗。

勞動部公布本期無薪假企業計179家，實施人數3,196人。上一期公布實施家數計171家，實施人數2,878人。本次家數增加8家，人數增加318人。相較去年同期(2024年7月16日公布)家數為228家，實施人數為3,861人，本期與去年同期相比，減少49家，實施人數減少665人。

條平司副司長王金蓉說明，無薪假增加主要是在製造業，家數增加11家，人數增加338人。製造業之中，增加比較多的是金屬機電工業，本期新增374人；資訊電子工業微幅增加23家；化學工業減少59人；民生工業人數沒有增減。

王金蓉表示，金屬機電工業這次增加的事業單位，人數規模都不大，只有兩家人數規模稍微多一點，這兩家都是做機械設備製造，都是因為訂單減少，並且之前也都曾經實施過。其中一家60幾人，大約實施一個月、月休三天；另外一家80幾人，施兩個月，實施期間大約都是四天以下。

王金蓉說，本期化學工業減少59人，主要是因為有一家之前實施80人的無薪假，這次訂單回穩，所以終止實施，這家廠商是做塑膠製品的。

王金蓉表示，企業回報受到美國關稅影響而通報實施無薪假，本期有56家、1,417人，相較上一期增加了14家、181人。美國關稅現在仍具有高度不確定性，也還沒有公布稅率，勞動部會持續密切監測，也會請地方政府來審慎把關。

另外，以地區分類來看，本期無薪假179家、3,196人之中，最多人的前三個的地區是台中市31家、610人；桃園市17家、478人；彰化縣16家、458人。王金蓉解釋，無薪假跟地區性沒有關聯，因為每個縣市的產業分布也不一定，但就比例來講一定是製造業居多。

至於現在出口都在拉貨潮，為什麼無薪假人數還是增加，王金蓉說，基本上還是以個別事業單位的經營情況而定，有些企業可能有訂單不穩定的狀況，或是有很多業者或許還在觀望當中。即使在同一個產業，比如都是製造業之中的機械設備廠，有些受到美國關稅影響，但有些沒有受到影響。後續是否整個受到美國關稅比較明顯的影響，還要再持續觀察。

勞動部提醒，減班休息不是無薪假，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資(新臺幣28,590元)，實施減班休息的事業單位，勞、健保也必須替勞工投保，勞退也應為勞工提繳。

美國 無薪假

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