還敢講2,350億元可拿來蓋6萬社宅？民團：根本拒絕核定

民進黨反對普發1萬元，民進黨立法院黨團在臉書發文「2,350億怎麼花，才聰明」，列舉各種補貼、建設方式，其中包括社會住宅全國可蓋4到6萬戶。

對此，民間團體OURs都市改革組織研究員廖庭輝也在臉書貼文表示，民進黨立院黨團算錯了，應該是可以蓋13萬戶，不過，講這些根本是多餘的，因為行政院至今仍拒絕核定興辦社會住宅相關草案。

廖庭輝表示，根據內政部「百萬戶租屋家庭支持計畫（114-121年）」草案，直接興辦社會住宅八年目標為13萬戶，所需總經費為2,046億，2,350億拿來蓋13萬戶還有找，不是什麼4到6萬戶，除非內政部的經費表根本亂寫。

他表示，如果內政部支持民間與國會對《住宅法》的修法主張，透過將社宅列為整體開發必要取得社福用地，以及採「合建分屋」引入民間量能或政府長期廉租，還可以省下其中購地經費約801億元，可節省興辦40%社宅的預算，但內政部卻全數反對所有修法條文。

廖庭輝表示，現在民進黨立院黨團講這些錢可以拿去幹嘛，其實是多餘的。因為「百萬戶租屋家庭支持計畫（114-121年）」草案裡面，關於直接興辦社會住宅的部分，行政院至今仍拒絕核定。