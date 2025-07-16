經濟部盤點「這五大傳產」 受美國關稅衝擊最大

6月間，一樁震撼台灣新創圈的判決出爐：知名法律科技公司「七法公司」（Lawsnote）被新北地院判定須賠償老牌法律資料平台「法源公司」高達一億多元的損害賠償，七法的2名創辦人郭榮彥、謝復雅分別被判處4年與2年有期徒刑。儘管郭榮彥已表明會上訴，但消息一出，新創圈瞬間瀰漫寒意，而這場「老新創vs.新新創」的爭議，帶給新創圈何種啟示？

2025-07-16 09:00