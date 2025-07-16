快訊

免費貼圖5款！加碼表情貼小傢伙「上廁所、馬賽克必用」 美樂蒂終身免費

沈伯洋父親公司遭陸懲戒 國台辦證實：海關總署已廢止登記註冊

教保困局／幼師加托高薪 教保員卻請假接班同工不同酬

經濟部盤點「這五大傳產」 受美國關稅衝擊最大

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

面對美國對等關稅政策可能擴大衝擊，經濟部16日在立法院外交及國防委員會報告指出，台灣多項傳統產業恐受成本墊高影響，包括扣件、手工具、水五金、工具機及機械等出口導向型產業均列為潛在高風險項目。政府已啟動跨部會支援方案，經濟部投入460億元預算，針對金融、研發、轉型與拓銷四大面向提供協助。

根據經濟部盤點，美國為台灣重要的科技與製造業出口市場，雙方產業高度互補，在AI熱潮下，顯示卡、伺服器、電腦零組件等資通產品成為主力出口項目，同時台灣扣件與機械產品也支撐美國製造業供應鏈。不過，若美方對等關稅政策涵蓋範圍擴大，恐將侵蝕傳產利潤空間。

經濟部指出，近期已密集與業界座談，特別走訪中南部傳統產業聚落，業者普遍反映憂心成本轉嫁困難，並希望政府在融資、拓銷與轉型升級等方面加大支持。

為此，行政院整合跨部會推出「出口供應鏈支持方案」，由經濟部主導四項具體措施，包括：提供外銷貸款優惠保證，降低業者資金壓力；擴大中小微企業貸款與利息補貼，協助產線升級與周轉；補助研發轉型升級，鼓勵開發高值化產品爭取海外訂單；補助海外拓銷布局，協助企業設立展示、服務與物流據點。

此外，經濟部也強化海外通路媒合，今年推動「全球商機鏈結總動員」，7月至11月將針對美洲、歐洲、東協等市場邀請潛在買主來台，並規劃於德國、美國等地指標性展會設立「TAIWAN SELECT」國家形象館，透過共同品牌推廣MIT產品，提高台灣產業能見度。

在數位轉型方面，經濟部將輔導傳產導入AI工具，提升國際接單效率，預計下半年可促成逾2,200筆國際採購商機。

經濟部並指出，已在捷克、福岡設立台灣貿易投資據點，並規劃今年於美國設置第三個據點，協助台商拓展市場、分散風險，強化全球布局。

美國 經濟部 AI

延伸閱讀

印尼關稅32%降至19% 儒鴻聚陽：擔憂大石減輕大半

川普：很快將對其餘小國發關稅信 稅率「略高於10%」

關稅就是要拖過「大罷免」再公布！輿論狂轟：屆時跪好跪滿不要不信

川普宣布印尼關稅19％！被瘋狂吐槽：「波音爛貨」狂買50架

相關新聞

經濟部盤點「這五大傳產」 受美國關稅衝擊最大

面對美國對等關稅政策可能擴大衝擊，經濟部16日在立法院外交及國防委員會報告指出，台灣多項傳統產業恐受成本墊高影響，包括扣...

嘉南逾14萬太陽光電模組遭颱風損毀 彭啓明：對環境無任何不良影響

丹娜絲颱風登陸嘉義縣和台南市，其中強風造成布袋新塭及義竹東後寮滯洪池數百面水面型太陽能光電板被掀翻、破裂。環境部長彭啓明...

無薪假3,196人 受美國關稅影響約近半1,417人

勞動部16日公布無薪假企業計179家，實施人數3,196人。上一期1日公布的實施家數計171家、2,878人。本次家數增...

還敢講2,350億元可拿來蓋6萬社宅？民團：根本拒絕核定

民進黨反對普發1萬元，民進黨立法院黨團在臉書發文「2,350億怎麼花，才聰明」，列舉各種補貼、建設方式，其中包括社會住宅...

影／風災造成光電受損 彭啓明：不會造成任何汙染

立法院社福衛環委員會上午邀請環境部長、經濟部長、海洋委員會、農業部、內政部、國防部、金融監督管理委員會等針對「光電設施對...

AI新時代／爬蟲變爬牆的版權風險 七法挨告震撼新創圈

6月間，一樁震撼台灣新創圈的判決出爐：知名法律科技公司「七法公司」（Lawsnote）被新北地院判定須賠償老牌法律資料平台「法源公司」高達一億多元的損害賠償，七法的2名創辦人郭榮彥、謝復雅分別被判處4年與2年有期徒刑。儘管郭榮彥已表明會上訴，但消息一出，新創圈瞬間瀰漫寒意，而這場「老新創vs.新新創」的爭議，帶給新創圈何種啟示？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。