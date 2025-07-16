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林佳龍率團視察 台巴攜手打造智慧交通與數位醫療典範

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍率團訪問台灣南美洲友邦巴拉圭行程進入尾聲，當地時間7月14日林佳龍與訪團與企業代表出席三項重要行程，首先晉見巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios），隨後出席「電動巴士先導計畫（Plan Piloto）」，聽取台灣成運公司與巴國公共工程部交通次長費南德斯（Emiliano Fernández）簡報營運規劃，下午則視察醫療資訊管理效能提升計畫（HIS, Hospital Information System）推動成果。

林佳龍指出，自己在台中市長任內即積極推動智慧交通運輸，交通部長時期則為協助台灣電動車產業發展、呼應淨零雙軸轉型目標，推動組成「電動巴士國家隊」，協助台灣廠商走向國際「打世界盃」。林佳龍表示，2024年12 月他曾與成運公司董事長吳定發在台北港為首批30輛MIT電動巴士啟運巴拉圭，如今代表總統賴清德祝賀台巴建交 68周年之際，見證巴拉圭公共運輸系統邁向新里程碑，心中無比高興，並期盼這項高科技創新產業在未來能蓬勃發展。

當日下午，林佳龍及訪團一行前往巴拉圭呼吸疾病及環境醫院，在巴國衛福部長芭蘭（María Teresa Barán）陪同下，視察「醫療資訊管理效能提升計畫」執行情形，並捐贈BENQ手持式超音波設備，強化當地醫療資源。

林佳龍回顧，2023年8月賴清德總統以特使身分出席貝尼亞總統就職典禮，雙方交流時即提及將巴國公立醫院HIS 系統覆蓋率達到100%為巴國國政推動項目之一，醫師背景的賴總統並提出約2至3年內可以完成目標的期程。

林佳龍感謝駐巴拉圭大使韓志正及外交團隊、國合會技術團全力投入，目前該計畫已導入巴國1,033間公立醫療機構，覆蓋人口超過75%，預計於2026年上半年達成100%全國覆蓋率，全面提升巴國公共衛生品質。

林佳龍指出，台灣未來也將協助巴國興建「亞松森綜合醫院」，持續深化雙邊醫療與公衛合作。最後，林佳龍特別感謝巴國政府及芭蘭部長長期以來在國際場域堅定支持台灣，並表示：「這份情誼，是台灣繼續前進的最大後盾。」他強調，台灣與巴拉圭將持續在醫療、科技、教育、能源與經濟發展等領域擴大合作，共同在「Taiwan can help, Paraguay can lead」願景下讓台巴友誼茁壯永續。

林佳龍 巴拉圭

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