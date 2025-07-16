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影／風災造成光電受損 彭啓明：不會造成任何汙染

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
丹娜絲颱風登陸嘉義縣和台南市，其中強風造成布袋新塭及義竹東後寮滯洪池數百面水面型太陽能光電板被掀翻、破裂。環境部長彭啓明受訪指出，太陽能發電元件外層以玻璃及鋁框緊密封裝，使模組具耐酸鹼、抗腐蝕且物化性質穩定的特性，非屬有害廢棄物，不會造成任何汙染。記者曾吉松／攝影
丹娜絲颱風登陸嘉義縣和台南市，其中強風造成布袋新塭及義竹東後寮滯洪池數百面水面型太陽能光電板被掀翻、破裂。環境部長彭啓明受訪指出，太陽能發電元件外層以玻璃及鋁框緊密封裝，使模組具耐酸鹼、抗腐蝕且物化性質穩定的特性，非屬有害廢棄物，不會造成任何汙染。記者曾吉松／攝影

立法院社福衛環委員會上午邀請環境部長、經濟部長、海洋委員會、農業部、內政部、國防部、金融監督管理委員會等針對「光電設施對環境影響情形」進行專題報告。

由於丹娜絲颱風登陸嘉義縣和台南市，其中強風造成布袋新塭及義竹東後寮滯洪池數百面水面型太陽能光電板被掀翻、破裂。環境部長彭啓明受訪指出，太陽能發電元件外層以玻璃及鋁框緊密封裝，使模組具耐酸鹼、抗腐蝕且物化性質穩定的特性，非屬有害廢棄物，不會造成任何汙染。

環境部 國防部 丹娜絲颱風

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