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印尼銷美對等關稅降 東元：有助變壓器報價競爭力

中央社／ 台北16日電

美國印尼達成協議，印尼銷美商品關稅從原先32%降至19%，美國出口印尼商品免關稅。電機大廠東元積極在印尼布局變壓器產品，東元今天表示，印尼變壓器成本低具價格競爭力，加上美國市場需求強勁，關稅下調有助報價競爭力。

美國總統川普宣布，美國已與印尼達成協議，印尼銷美商品對等關稅，將從原先規劃的32%，下調至19%，美國出口到印尼的商品則不會被課稅，川普表示，「我們將全面進入印尼市場」。

東元於2024年9月下旬以不超過新台幣5.5億元，併購生產變壓器的台灣伸昌電機，取得伸昌電機約57.2%股權，並與伸昌電機關係企業印尼SINTRA策略結盟，跨足69kV至161kV電力變壓器業務，積極將印尼變壓器產品銷售至台灣、北美及美國市場。

東元發言體系上午接受記者電訪分析，美國市場對變壓器需求強勁，主要從日本、韓國、台灣等地進口變壓器產品，而印尼當地生產的變壓器產品成本相對較低。

東元表示，美國先前擬對印尼課徵32%對等關稅，儘管比日韓的25%關稅較高，但印尼生產的變壓器仍具價格競爭力，此次美國下調印尼對等關稅至19%，有助印尼變壓器產品報價競爭力。

根據資料，伸昌電機1996年進入印尼市場，長期以來，伸昌電機與印尼SINTRA是台電、印尼電力公司（PLN）、台塑集團、西門子（Siemens）等國際大廠的變壓器供應商。

東元作為伸昌電機最大股東，透過集團旗下位於美國的西屋馬達公司（TECO-Westinghouse），進口印尼變壓器產品，擴大切入美國和北美市場，因應工業、新能源、數據中心等龐大配電變壓器需求，進一步爭取全球變壓器市場商機。

關稅 美國 印尼

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