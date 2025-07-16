經貿辦：美方稅率通知非定案 台灣仍積極協商中

針對美國對等關稅發展，立法院外交及國防委員會16日邀集相關部會召開會議，行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣提到，台灣是美國首波談判對象，觀察至今美方至今所寄出的新稅率信函處理狀況，並非該稅率就是各國最終稅率，像是越南及歐盟都還有空間，她分析，美國信函的主要目的，是在增加各國與美國談判的動能與力道。

美國總統川普上任後就開啟與世界各國對等關稅的經濟手段，截至7月14日，美方已向25個貿易夥伴發出信函，其中新稅率高於4月2日原稅率者，例如日本25%(原24%)、馬來西亞25%(原24%)、菲律賓20%(原17%)、巴西50%(原10%)、加拿大35%(原無對等關稅)、墨西哥30%(原無對等關稅)、歐盟30%(原20%)等。

而台灣至今仍未收到信件，對此，顏慧欣分析，美方迄今寄出新稅率信函的處理，其著重全盤性考量尤其是貿易逆差為關鍵，7月8日期限前與美方的談判具體進度，與寄出信函的做法並無必然關係或具一致性，舉例來說，柬埔寨於7月4日宣布與美國談判即將完成，歐盟談判官員也於7月2日表達雙方已談及原則性協議，惟仍收到新稅率的通知信函；相對的，美國表達與越南完成談判且將予20%稅率，但迄今並未發信。

此外，顏慧欣也提到值得注意的部分，美方雖對各國送出信函，但因談判仍在進行中，則該等稅率並非各國的最終稅率。美國信函的主要目的，或在增加各國與美國談判動能與力道。

至於台美談判進度，顏慧欣則說，台灣是美國首波談判對象，自4月初展開談判，行政院副院長鄭麗君率經貿談判辦公室、經濟部、農業部、

衛福部、財政部、國安會等單位參與，美方由美國貿易代表署主責，必要時邀請商務部等單位參與。雙方已於5月 1日、6月25日、7月8日在美國華府完成3輪實體諮商，雙方團隊均認同談判持續推進，也希望在8月1日前完成協議，目前已初步約定下一輪實體磋商時程。

顏慧欣說，我方談判團隊依據賴總統指示，秉持國家及產業利益、維護國民健康、糧食安全為核心原則，針對台美關切的經貿及合作議題協商溝通，在關稅部分強調台美逆差來自雙方產業高度互補，我方會基於維護產業利益、對我業者影響最小且有助雙方供應鏈韌性、糧食安全等原則，與美方討論台美產業與貿易相關議題；至於在貿易障礙部分，我方將以維護國民健康為原則，並在符合科學證據、國際標準、國際經貿規範求取平衡，持續與美方磋商。

另外，台美也討論優化經貿體制做法，如貿易便捷化方面，尋求擴大電子化通關作業；落實良好法制作業方面，重申雙方在21世紀貿易倡議首批協定的共識，並強調，台美是供應鏈緊密合作夥伴，對於增進供應鏈韌性有高度共識，特別是違規轉運部分，台美雙方致力共同打擊洗產地，也討論高科技貨品出口管制、投資安全的精進做法。

顏慧欣也強調，雙方都認同擴大雙邊投資可增進彼此共榮發展，打造促進及便捷跨境投資之最佳環境、鼓勵美商投資於我關鍵產業及科技合作。因此，期盼透過談判全力爭取最佳的對等關稅稅率，將產業界所受到的衝擊降至最低，亦可藉這次與美國談判，優化經貿體質、平衡雙邊貿易、建立互利互惠的經貿體系，打造台美高科技戰略夥伴關係，預期未來將可形塑「台灣加美國」的供應鏈新布局，強化台美產業合作及進一步進入美國市場。

最後，顏慧欣也提到，對等關稅談判不同於以往傳統貿易談判，傳統談判多須歷經2、3年時間方能完成，但本次美方急於達成降低貿易逆差、實現再工業化等目標，透過各種方式加速時程，許多國家與我國處境相似，都面臨美方不確定性等談判挑戰。面對當前局勢，政府將積極掌握全球經濟情勢的變化，秉持善意持續推進對美談判，以期取得互利互惠的談判結果。