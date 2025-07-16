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美元貶值效應 有利銅價未來走勢

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美國對銅關稅未明朗，大量銅運往美國，全球銅短缺狀況加劇，銅價持續飆升，後續若聯準會進行降息，原物料市場有機會重新迎來一波多頭行情。街口投信表示，近期美元走勢受到美國債務問題而走弱，提升非美元貨幣國家對銅的採購意願，倘若聯準會因美國經濟降溫而再次啟動降息循環造成美元持續走弱，在美元貶值效應的影響下，加上短期在美國對銅的關稅問題未明朗之前，將有利銅價的未來走勢。

美國總統川普計劃對銅徵收進口關稅，加劇日益緊張的供應狀況，該提案於2月正式啟動，已導致紐約銅價飆升，貿易商紛紛將大量的銅運往美國，以便在徵收關稅之前抓住這一機會，這一趨勢導致世界其他地區的庫存減少，高盛分析師警告，在徵稅生效之前，全球銅短缺的情況將會加劇。

根據ICSG數據顯示，2025年第1季全球精煉銅產量增長約3%，成長幅度小於2024年的4.2%，其中初級生產(礦石電解和電積提煉)增長約3%(2024年，7%)，二次生產(回收銅)增長3.5(2024年，2%)，中國大陸和剛果民主共和國的產量目前約占世界總產量的56%，估增加約4.3%，而二次生產(回收銅)成長主因為大陸產量成長。

此外，依據智利銅業委員會(Cochilco)最新數據顯示，2024年全年度大型銅礦開採淨成本(Net Cost)來到每磅 2.971美元(每噸6,536.2美元)，較2023年開採淨成本每磅2.906美元(每噸6,393.2美元)增加2.24%，且銅礦開採淨成本呈現連續三年上升趨勢。近期美元走弱再加上礦石銅含量持續下降、以及工資上漲與水電費用項目的增加，預期2025年度的開採成本仍然難以降低。

關稅 美國經濟

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