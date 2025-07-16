街口投信展望第3季 溫室效應嚴重強化黃豆價格漲勢

街口投信表示，溫室效應嚴重，可能加劇極端氣候的發生，導致夏季乾旱發生的機率提高，美國農民擔心高溫氣候，會影響作物後續成長狀況，強化黃豆價格漲勢。

美國農業部表示，截至2025年6月10日為止，大約13%的黃豆位於乾旱程度的作物區，目前為近完成播種階段，後續整個生長期間的土壤水份程度待留意，實際上，美國黃豆種植帶愛荷華州的農民，非常擔心近期的氣候高溫，會影響作物後續成長狀況。

歐盟哥白尼氣候變遷中心(C3S)在月度公報中表示，2025年5月是地球有史以來第二熱的月份，僅次於2024年，從而形成北半球有史以來第二熱的3月至5月的春季。

該機構的科學家表示，世界各國若不加快削減二氧化碳排放的話，可能會加劇極端氣候的發生，並導致夏季乾旱發生的機率提高，若乾旱的範圍擴大，或者乾旱影響的時間拉長，將會直接作物的生長及收成，並間接加強黃豆價格的漲勢。

今年5月中旬，農業諮詢公司AgResource總裁曾表示，如果美國和中國大陸無法解決貿易爭端，大陸持續限制美國黃豆進入大陸市場，美國黃豆出口可能下降20%，從初估的18.65億蒲式耳驟降至15億蒲式耳，價格也將暴跌至每蒲式耳9美元。相反，若達成協議，黃豆價格可能會飆升至每蒲式耳13美元。

6月中旬，川普總統和習近平主席的通話在短期內對農產品市場影響不大。儘管如此，重啟貿易協議談判的協議對農產品市場而言仍是一個積極的舉措，因大陸市場是美國黃豆、棉花、牲畜和乳製品的主要出口市場。