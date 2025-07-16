街口投信展望第3季油價 留意未來美國原油供需失衡情況

街口投信分析，從過去歷史經驗來看，當油價表現較為疲弱的時候，美國油商的原油鑽井數量會持續下降，此等狀況在新冠疫情爆發時，就出現明顯的下降，2020年爆發新冠疫情之後，當時的原油鑽井數量即明顯連續大幅縮減。

此外，國際油價在2022年見到高點並開始逐漸向下滑落之後，油商的原油鑽井數量也隨之開始持續下降，近期更是受到美國關稅戰以及OPEC+增產的影響，原油鑽井數量縮減的幅度有開始加大的傾向，持續留意未來美國原油供需失衡的情況，油價短線不需過度偏空看待。

短期因素受到中東地緣政治影響，長期因素則因油商原油鑽井數量下降趨勢仍持續，有利於穩定油價長線走勢

布蘭特原油價格自2022年3月中旬之後，整體大方向的走勢轉為偏空持續下跌，這一波的下跌趨勢直到2025年6月中旬，因為伊朗與以色列發生衝突才快速反轉走升，在油價下跌的期間，美國原油產量已開始從先前的高點每日 1,363.1萬桶滑落至近期的低點每日1,340.8萬桶，而產量下滑的主因來自於油價已經跌落至美國油商的開採成本，導致許多油商關閉原油鑽井平台，並同步縮減資本支出及新油井的探勘費用。

不過，低油價也有利美國政府回補戰略儲油的庫存。相較先前的低點3.47億桶，美國戰略儲油庫存已回升至4.02億桶，但是離歷史高點7.27億桶仍有3.25億桶的差距，即便排除中東地區地緣政治的短期影響，美國政府回補庫存的買盤，也將為長期油價帶來穩定的支撐。