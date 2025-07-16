美財長貝森特：尋鮑爾繼任者 正式程序開始

路透報導，美國財政部長貝森特在「彭博觀察」節目十五日的訪談說，尋找聯準會主席鮑爾潛在繼任者的「正式程序」已開始。熟悉白宮事務的知情人士表示，白宮國家經濟委員會主任哈塞特目前在競逐下任聯準會主席一役上居於領先地位。

鮑爾的任期明年五月屆滿，但美國總統川普多次公開抨擊鮑爾不適任，認為鮑爾領導的聯準會遲遲不降息，導致美國政府因此多支出數千億美元的利息。

針對聯準會主席人選一事，貝森特受訪時說，「傑出的候選人有很多，我們將拭目以待進展將會多快」，「這要看總統川普的決定，一切按照他的意思推進」。貝森特表示，鮑爾的聯準會主席任期結束後，若還留在聯準會，將令人感到困惑。

目前新任聯準會主席的熱門人選除了哈塞特，還包括聯準會前理事華許、現任理事沃勒、財長貝森特等人。其中華許與共和黨經濟圈及川普關係深厚，川普一度表示他想要提名華許，而非鮑爾出任聯準會主席。沃勒則能從內部掌握聯準會，他最近表示對七月降息持開放態度，與聯準會決策官員的主流立場相悖。貝森特則被川普認為是可以信任的政策顧問，且他與華爾街關係緊密。

至於六十三歲的哈塞特則擁有其他至少三位競爭者所沒有的優勢，他與川普關係緊密，為川普工作至少十年。川普第一任期間他曾身兼二職，二○二一年他加入川普女婿庫許納創辦的私募基金，二○二四年選戰期間並為川普擘畫經濟政見。

兩位知情人士表示，有了這段歷史，加上哈塞特學術背景，以及他與保守派經濟圈深厚關係，使他在川普的諸多盟友之中能脫穎而出。他也能有效向媒體傳達訊息，這也是川普提名重要官員時的一大特點。

哈塞特是保守派經濟學家，曾在哥倫比亞大學任教，他在一九九○年代時曾在聯準會擔任研究人員。他公開主張降息，呼應川普認為聯準會應加強支持經濟成長的看法。

艾維克合夥公司經濟學者古哈表示，金融市場正意識到哈塞特競逐下任聯準會主席一職擁有的優勢，「哈塞特的主要挑戰，在於向市場證明他雖然是川普的死忠者，但將成為一位具有足夠獨立性的主席，以維繫聯準會的信譽」。