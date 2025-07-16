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美國6月CPI微升 預料Fed不降息 川普：應降3個百分點

聯合報／ 編譯任中原／綜合報導
美國6月消費者物價指數（CPI）升幅溫和擴大，經濟學家指出，由於通膨並未持續降溫，預料聯準會月底會議仍將維持利率不變。（法新社）
美國6月消費者物價指數（CPI）升幅溫和擴大，經濟學家指出，由於通膨並未持續降溫，預料聯準會月底會議仍將維持利率不變。（法新社）

美國六月整體消費者物價指數（ＣＰＩ）升幅溫和擴大，但核心ＣＰＩ月增率小於預期，主因為車價下跌抵銷關稅推升的產品價格，預料將使聯準會（Ｆｅｄ）保持觀望態度，本月底的決策會議仍將維持利率不變。但最新數據勢必將成為美國總統川普施壓Ｆｅｄ降息的最新根據。

川普隨即推文，表示聯準會應把利率調降三個百分點，通膨非常低，一年可省一兆美元。

美國六月ＣＰＩ比去年同期上升百分之二點七，高於預估的百分之二點六，也高於五月的百分之二點四升幅；上月ＣＰＩ月比也加速攀升，上升百分之○點三，符合預估，高於五月的百分之○點一升幅。

六月核心ＣＰＩ年增率則揚升百分之二點九，符合經濟學家預估，也高於五月的百分之二點八升幅，但月增率攀升百分之○點二，低於市場預估的百分之○點三，也是連續第五個月低於預估。

六月傢俱等家庭設施價格月比上漲百分之一，視聽產品漲百分之一點一，成衣漲百分之○點四，這些項目都對關稅較為敏感；新車價格則下跌百分之○點三。

Inflation Insights公司總裁夏里夫指出，若不計汽車，六月核心產品物價攀漲百分之○點五五，為二○二一年十一月以來最大單月漲幅，「最新報告顯示關稅正開始造成影響」。

經濟學家指出，ＣＰＩ升幅溫和擴大，可能是因為關稅效應開始逐步顯現，因此聯準會本月可能按兵不動，並繼續觀望後續經濟數據，以進一步了解關稅對通膨及就業的可能影響。

不過，六月核心ＣＰＩ月增率升幅小於預期，可能招致川普呼籲降息的更強呼聲。Principal資產管理公司首席全球策略師夏哈認為，雖然通膨引發的通膨推升效應可能很短暫，但川普還在宣布即將提高關稅，因此聯準會至少未來幾個月維持審慎，仍是明智之舉。

川普最近又提出多項關稅威脅，包括八月一日起對墨西哥及歐盟課徵百分之卅關稅；並表示如果俄羅斯未能與烏克蘭達成和平協議，美國將對俄羅斯課徵百分之百「第二輪關稅」。這些宣示所引發的不確定性，可能影響未來物價。高盛經濟學者估計，最終關稅百分之七十的直接成本可能將由美國消費者負擔。

此外，報告也顯示，扣除通膨之後的實質平均時薪比去年同期上升百分之一。

聯準會 川普 CPI

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