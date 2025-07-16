經發顧問7月22日開會 18位產學大咖出席

行政院長卓榮泰昨（15）日指出，下周將召開經濟發展委員會顧問會議。據了解，首場顧問會議於22日登場，將由三個分組中的「創新經濟組」率先召開，共18位產學界大咖都將出席。

出席產學界大咖包含國泰金（2882）總經理李長庚、台新金控董事長吳東亮、玉山金控董事長黃男州、永豐金董事長陳思寬、晶華酒店集團董事長潘思亮、前行政院副院長林信義、台灣金融研訓院長高一誠、政大經濟系教授蕭銘福等。

卓榮泰昨日出席活動時表示，行政院在推動賴總統所推動的五大信賴產業，包括半導體、人工智慧、軍工、安控以及次世代通訊等，作為整體產業發展基礎，目前正積極醞釀提出AI新十大建設，將從智慧應用、關鍵技術及AI基礎建設三面向，希望成為台灣轉型契機，強化各方面全方位競爭力。

卓榮泰也提到，行政院去年已召開經發會，其中在創新經濟組，制定兆元投資國家計畫及成立亞洲資產管理中心這兩項非常重要的議題，目前也快速向前邁進，今年度行政院經發會顧問會議也將召開，討論前次決議執行成果，以及今年開始新的經濟議題。

經發會顧問會議共分成三小組，分別是「創新經濟」、「均衡台灣」、「包容成長」，去年也曾召開過一次顧問會議，當時各產業代表紛紛出席參與，並在分組討論時積極提出想法與解方，事隔半年多，卓榮泰宣布再次召開經發會顧問會議。

經發會顧問會議將分別在未來三周召開，由創新經濟組率先於22日登場，規劃討論議題包括，兆元投資國家發展方案、打造台灣成為亞洲資產管理中心、國家人才競爭力躍升方案等進度。