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美股早盤漲跌互見 晶片類股亮眼！輝達飆4%、台積電ADR漲3%

台電人員搶修電力出意外 卓揆指示經濟部給予協助

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

颱風丹娜絲造成嘉義縣電力嚴重受損，台電人員全力修復15日下午傳出意外，一名在義竹鄉修復電力的工作人員遭電擊命危。對此，行政院發言人李慧芝轉述，行政院長卓榮泰相當不捨，第一時間即請經濟部及台電公司提供受傷同仁及家屬最即時的協助。

李慧芝指出，台電公司董事長曾文生已趕到醫院慰問傷者家屬，卓榮泰也請經濟部及台電瞭解事故發生原因，並請還在第一線持續搶修、恢復電力的台電公司主管及員工務必注意安全。

據了解，36歲李姓男員工是台電嘉義區處線路課員工，今天在義竹地區維修電力時，搭乘高空作業車進行線路維修時，發生感電事故，當場無呼吸心跳，目前用葉克膜維持生命徵象中。台電嘉義區處證實有這起工安意外，但在升空車作業時的發生過程，仍待調查釐清。

經濟部 李慧芝 台電 卓榮泰

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