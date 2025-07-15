勞動部全國巡迴法遵教育 勞基法、性平法開班報名中

勞動部15日表示，其與各地方勞工行政主管機關合辦2025年「勞動基準法令研習會」及「職場平權及性騷擾防治研習會」共54場次，已陸續開辦，歡迎報名參加。

勞動部說明，實務上民眾常提出加班費如何計算、如何排班，以及例假、休息日、特別休假及國定假日及請假等勞動基準法相關問題。另外，性別平等工作法各項促進工作平等措施申請規定、職場性騷擾案件如何處理、就業歧視態樣及申訴管道等問題，民眾亦多有詢問。

勞動部表示，因此其規劃在全國各縣市辦理相關研習會，讓企業勞資雙方就近報名參加，提升企業法遵能力，讓勞工可以在友善合法的企業工作，為企業創造更多利潤。

勞動部強調，事業單位應重視及落實勞工相關權益保障，也鼓勵勞工朋友了解自身勞動權益，踴躍報名參加研習會，以深入瞭解勞動基準法、性別平等工作法及就業平等相關規定，上述提到的常見問題也可獲得解惑。詳細內容可上勞動部官網查詢。