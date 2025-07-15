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美股早盤漲跌互見 晶片類股亮眼！輝達飆4%、台積電ADR漲3%

瑞士百達：全球股債並進 資產配置走出美國單一視角

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

瑞士百達資產管理發布中長期展望表示，未來五年，成熟市場間的成長幅度將趨於一致，意味單壓美國的策略優勢正在逐漸消退，全球配置將是回應市場結構轉變的關鍵策略。

百達指出，邁入下半年，投資組合布局進入穿搭重整期，應從過去集中美國布局，轉向全球多元化配置。其中，股票可配置較多元且穩健的全球股；債券則可以考量息收需求，配置非美比重高的全球非投資等級債券。

百達表示，儘管美國仍是市場焦點，但在估值重回高位、財政赤字與利率仍維持高檔的壓力下，未來資產報酬空間已明顯收斂。另一方面，在美元轉弱、資金再平衡的大環境下，歐洲與亞洲的配置吸引力同步提升，市場正釋出實質政策利多。

在歐洲，歐元區通貨膨脹回落，德國與歐盟擴大財政政策支出，分別規劃將逾5,000億與8,000億歐元投注於基礎建設、能源與國防轉型，有助刺激歐洲經濟成長；亞洲則受惠於供應鏈重塑，地緣轉單效應能推動印度、越南等地吸引力，支撐中長期成長動能。

百達指出，在配置重整期中，投資組合回歸百搭基本款的配置邏輯，可優先配置全球優質大型股標的。以百達Quest全球永續股票基金為例，核心策略為在可控風險下創造長期價值，透過量化模型篩選出具備「三低一高」（低估值、低負債、低波動與高獲利）特質，並納入ESG永續評估指標，以尋求永續發展風險較低的企業。

股票 美國 布局

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