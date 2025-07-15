快訊

下任Fed主席戰役開打？尋找鮑爾繼任者 美財長證實程序已開始

最貴午餐？台中男遇演習等17分鐘突騎車離去 最高挨罰15萬

立院明邀報告關稅進度！外交部：3輪實體談判 凝聚關鍵領域共識

金雨遊戲機接單暢旺 彰濱廠持續擴增產線、招募人力

經濟日報／ 記者宋健生／彰化即時報導

遊戲機與自動販賣機大廠金雨（4503），受惠遊戲機客戶持續增加訂單，尤其東南亞等非美國區市場訂單暢旺，目前能見度已看到2026年第4季，而新承租的彰濱廠正加速擴增產線並加班趕工，預計第3季每月產能可達2,500台，增幅逾六成。

值得注意的是，美國宣布越南對等關稅20%稅率，為東南亞國家最低者，金雨也決定與國外自動販賣機系統支付大廠合作，在越南廠組裝智慧型自動販賣機，預計第3季末開始出貨，初期鎖定越南、泰國、澳洲等市場，可望為營運再添動能。

金雨6月合併營收0.7億元、月增16.4%、年增250.6%，連續五個月呈年月雙增走勢；累計上半年合併營收3.01億元、年增98%，單月及累計合併營收同創近20年來新高。

受惠美國關稅新政帶動急單效益，金雨來自遊戲機與彩票機大客戶訂單大增，向大股東大宇（1445）承租的彰濱工業區廠房，目前已建置3條組裝產線，另2條組裝線也在趕工中。配合產能擴充，金雨積極招募人力，預計員工數將由目前的260人到年底可達300人。

金雨第1季合併營業毛利1,153萬元，稅後純益32.7萬元，終止自2020年第3季以來、連續18個季度虧損，由虧轉盈，每股稅後純益0元。第2季合併營收1.81億元，季增50.8%、年增151.3%，創單季營收歷史新高。

法人估，隨著產能與出貨增加，金雨第2季本業應可維持獲利，但受新台幣匯率升值影響，單季拚小賺或損平。而全年在遊戲機轉單效益與切入汽車供應鏈等利多挹注下，全年營收可望有雙位數以上增長，並帶動獲利提升。

金雨遊戲機的主要競爭對手，生產基地集中在中國大陸、越南與墨西哥，美國總統川普祭出對等關稅政策後，遊戲機客戶面臨加徵關稅壓力，決將最新大改款的智慧遊戲機訂單，轉往台灣生產出貨，相關效益預期下半年逐步顯現。

除了遊戲機訂單大增，有關自動販賣機必須開發票、採用新冷媒等新法規也即將上路，預期將帶動新一波換機潮，並在2026年放量。金雨最近已陸續接獲客戶詢單，彰濱廠下半年也將規劃一條自動販賣機產線，以因應未來市場需求。

另外，金雨稍早取得IATF 16949汽車品質管理系統認證，已接獲汽車沖壓零組件小批量單，成功切入豐田、福特等國際汽車大廠供應鏈，隨著汽車大廠銷售暢旺，目前金雨出貨也持穩增溫。

關稅 遊戲機 越南 美國 營收 川普

延伸閱讀

SpaceX星鏈進軍越南 年底有望展開服務

夏日冷氣怎麼吹最有效又省電？空調大廠曝風向設定是關鍵

充電寶大廠「羅馬仕」停工 5高層捲款外逃至大馬

不是補齊人力 企業今年招募這項需求成首位

相關新聞

颱風丹娜絲應變不足？李鴻源質疑「專業官員全失蹤」 水利署回應

前內政部長李鴻源質疑政府颱風丹娜絲應變不足，水利署澄清，前瞻建設經費運用經得起考驗，治水成效也已在歷次極端氣候中發揮效果...

投資美股怕追高？統計顯示秉持「這2原則」 正報酬機率大幅增高

川普關稅政策變數仍在，但美股受到政策面不確定性的影響似乎已經降低，面對美股指數展現續創新高的氣勢，此時應該勇敢追高還是等...

台灣關稅未出爐！國安基金宣布續護盤 財部：穩定再討論退場

國安基金宣布繼續護盤，財政部次長阮清華15日表示，對等關稅出爐後，仍有很多變數，包括台美關稅協定、美國是不是要降息、地緣...

川普2.0對外投資熱！今年前6月核准件數增二成 金額達183億美元

在川普2.0時代下，我對外投資動向備受關注。經濟部投審司15日指出，2025年1-6月核准對外投資件數為414件，年增2...

越南優勢不再穩？ 勤業眾信揭台廠供應鏈四大因應策略

美國陸續公布最新對等關稅稅率，針對AI、高科技與綠能產業課徵高關稅，掀起新一波科技關稅戰，強化「當地生產、當地銷售」趨勢...

林佳龍率團訪巴拉圭 視察4重點合作項目！盼攜手深化雙邊合作

外交部長林佳龍正率團訪問我國南美洲友邦巴拉圭，當地時間7月14日在視察電動巴士先導計畫後，前往晉見巴拉圭總統貝尼亞（Sa...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。