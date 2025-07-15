金雨遊戲機接單暢旺 彰濱廠持續擴增產線、招募人力

遊戲機與自動販賣機大廠金雨（4503），受惠遊戲機客戶持續增加訂單，尤其東南亞等非美國區市場訂單暢旺，目前能見度已看到2026年第4季，而新承租的彰濱廠正加速擴增產線並加班趕工，預計第3季每月產能可達2,500台，增幅逾六成。

值得注意的是，美國宣布越南對等關稅20%稅率，為東南亞國家最低者，金雨也決定與國外自動販賣機系統支付大廠合作，在越南廠組裝智慧型自動販賣機，預計第3季末開始出貨，初期鎖定越南、泰國、澳洲等市場，可望為營運再添動能。

金雨6月合併營收0.7億元、月增16.4%、年增250.6%，連續五個月呈年月雙增走勢；累計上半年合併營收3.01億元、年增98%，單月及累計合併營收同創近20年來新高。

受惠美國關稅新政帶動急單效益，金雨來自遊戲機與彩票機大客戶訂單大增，向大股東大宇（1445）承租的彰濱工業區廠房，目前已建置3條組裝產線，另2條組裝線也在趕工中。配合產能擴充，金雨積極招募人力，預計員工數將由目前的260人到年底可達300人。

金雨第1季合併營業毛利1,153萬元，稅後純益32.7萬元，終止自2020年第3季以來、連續18個季度虧損，由虧轉盈，每股稅後純益0元。第2季合併營收1.81億元，季增50.8%、年增151.3%，創單季營收歷史新高。

法人估，隨著產能與出貨增加，金雨第2季本業應可維持獲利，但受新台幣匯率升值影響，單季拚小賺或損平。而全年在遊戲機轉單效益與切入汽車供應鏈等利多挹注下，全年營收可望有雙位數以上增長，並帶動獲利提升。

金雨遊戲機的主要競爭對手，生產基地集中在中國大陸、越南與墨西哥，美國總統川普祭出對等關稅政策後，遊戲機客戶面臨加徵關稅壓力，決將最新大改款的智慧遊戲機訂單，轉往台灣生產出貨，相關效益預期下半年逐步顯現。

除了遊戲機訂單大增，有關自動販賣機必須開發票、採用新冷媒等新法規也即將上路，預期將帶動新一波換機潮，並在2026年放量。金雨最近已陸續接獲客戶詢單，彰濱廠下半年也將規劃一條自動販賣機產線，以因應未來市場需求。

另外，金雨稍早取得IATF 16949汽車品質管理系統認證，已接獲汽車沖壓零組件小批量單，成功切入豐田、福特等國際汽車大廠供應鏈，隨著汽車大廠銷售暢旺，目前金雨出貨也持穩增溫。