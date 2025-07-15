投資美股怕追高？統計顯示秉持「這2原則」 正報酬機率大幅增高

川普關稅政策變數仍在，但美股受到政策面不確定性的影響似乎已經降低，面對美股指數展現續創新高的氣勢，此時應該勇敢追高還是等待拉回再進場？野村投信表示，統計顯示，只要秉持「長期投資（至少三年）」以及「股六債四」兩個原則，以近20年的經驗來看，滾動投資三年的平均報酬率在20%以上，滾動正報酬機率高達88%，若時間拉長至五年，表現會更加出色。因此，若有意投資美股，只需透過長期投資與股債配置即可，無須擇時進場。

根據統計，自2005年7月以來至今年6月底的20年間，以60%標普500指數＋40%彭博美國綜合債券指數的組合進行投資，若持有三年，滾動平均總報酬率近25%，正報酬機率為87.9%，如果持有期間拉長至五年，滾動平均總報酬與正報酬機率均明顯增加，分別達50.2%與100%。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，美股長期走勢向上，且多頭時期比空頭時期久，因此，持續留在市場裡並長期投資，正報酬機率相當高。然而，看似簡單的道理卻不容易做得到，因為股市震盪回檔時容易打擊投資人持股信心。因此，適度的股債配置可以降低股市回檔的衝擊，提高投資人在市場震盪時仍留下來的機率，長期而言有助於提高投資勝率。即使現階段美股在高檔，但多頭氣勢不變，過去經驗顯示，弱勢美元往往帶動標普500企業盈餘上修，因為大型美企海外營業所得高，匯兌收益可觀，因此下半年美股盈餘有上修的機會。此外，美國有望在下半年重啟降息循環，相較於已近降息循環尾聲的歐洲央行及貨幣政策進退兩難的日本央行，聯準會潛在降息空間更大，這將有助於大幅減輕美企資金成本，擴大利潤空間。

駿利亨德森平衡基金經理人Jeremiah Buckley指出，勞動市場推動著消費支出，而消費支出是經濟的最大驅動力。對於團隊來說，勞動市場最好的指標就是企業利潤率，也就是營業利益率（Operating Margin）。當營業利益率上升時，企業裁員的壓力很小。但當有壓力時，例如關稅或供應衝擊等因素，就可能導致裁員。美國經濟第1季的營業利潤率非常健康。因此，從這個角度來看，團隊仍然對美國勞動市場保持強勁充滿希望。

從長遠來看，推動經濟和企業獲利長期價值的兩個最重要變數是創新和生產力，而且這兩者通常緊密相連。當市場討論科技公司及其創新時，創新是帶動企業生產力提升重要因素。創新也能擴大潛在市場，透過創新為客戶創造更多價值。因此，團隊重視企業的創新程度，即使經濟有起有落，創新才是推動企業長期價值和價值創造的動力。