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颱風丹娜絲應變不足？李鴻源質疑「專業官員全失蹤」 水利署回應

中央社／ 台北15日電
行政院長卓榮泰（右4）赴彰化鹿港，聽取水利署長林元鵬（左1）說明淹水災情及後續因應作法。水利署提供／中央社
行政院長卓榮泰（右4）赴彰化鹿港，聽取水利署長林元鵬（左1）說明淹水災情及後續因應作法。水利署提供／中央社

前內政部長李鴻源質疑政府颱風丹娜絲應變不足，水利署澄清，前瞻建設經費運用經得起考驗，治水成效也已在歷次極端氣候中發揮效果，中央災害應變中心至今仍持續開設，全力救援、復建與勘災。

颱風丹娜絲重創南台灣，李鴻源在網路節目質疑「勘災淪為儀式，水利與專業官員全失蹤」、「水門失守、排水系統未運作」、「完全看不到任何預警、決策、現場回應的科學依據與體系支持」、「8800億前瞻建設，錢去哪了無人問」。

經濟部水利署透過新聞稿澄清，中央及地方縣市水利單位於汛期前即已完成水利建造物整備工作，經濟部更於颱風前透過複查及抽查再次確認功能運作無虞。另颱風丹娜絲是6日深夜從嘉義登陸，中央災害應變中心已在5日上午開設，由各部會進駐24小時不間斷運作。

經濟部指出，本次颱風襲台後低壓帶及西南風水氣引發短延時強降雨，部分地區降雨量超過下水道或排水系統保護標準，導致局部積淹水，期間水門、滯洪池及抽水站等排水系統正常運作，80%以上積淹水區域於降雨停歇3小時後即退水。

另外，各部會也在5日上午8時30分進駐中央災害應變中心，跨單位協調執行災害預警、應變及復原工作。

水利署舉例，本次颱風造成全台倒斷電桿近3500支，除台電全力投入搶修，經濟部能源署也迅速協調國科會、園區管理局等行政部門，和中油、台水等國營企業及台塑、長庚等民營企業，提供偏遠災區緊急用電設備如柴油發電機、儲能系統及氫能發電機，依災區需求調度至區公所、宮廟、漁塭、商家等偏遠區域供應災區民生用電，以減低災情、加速復原。

水利署補充，前瞻建設計畫由「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」協助地方政府加強治水及提升防洪能力，自106年至113年，全台已整治河川及排水超過226公里，增加保護面積超過252平方公里。例如彰化鹿港於本次豪雨短延時強降雨超出下水道保護標準造成淹水，但淹水面積減少、退水時間加快，發揮治水成效。

水利署表示，地方政府提出的水患改善工程，事先均需經過嚴謹的評比審查機制，包括淹水情形與流域整體治理狀況、專家學者現場勘查評分、依評分結果考量急迫性、整體治理率、預算額度，排定優先順序提報審查同意，最後由經濟部核定衡酌改善淹水效益最大者優先辦理。

經濟部強調，李鴻源所述情形非屬事實，前瞻建設經費運用經得起考驗，治水成效也已在歷次極端氣候中發揮效果，中央成立災害應變中心24小時運作因應風災，面對極端降雨水患威脅，更應不分彼此努力合作度過考驗。

經濟部 水利署 李鴻源 丹娜絲颱風

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