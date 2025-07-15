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台灣關稅未出爐！國安基金宣布續護盤 財部：穩定再討論退場

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
國安基金14日召開委員會議，決議繼續執行安定市場任務。本報資料照片
國安基金14日召開委員會議，決議繼續執行安定市場任務。本報資料照片

國安基金宣布繼續護盤，財政部次長阮清華15日表示，對等關稅出爐後，仍有很多變數，包括台美關稅協定、美國是不是要降息、地緣政治等，「大家決定再觀察，不差這一季」，等到穩定了再討論退場。

阮清華15日下午出席財政部今年統一發票盃路跑活動啟動記者會。國安基金14日召開委員會議，決議繼續執行安定市場任務。

美國川普總統遲未公布對台的對等關稅稅率，阮清華表示，台美之間的談判還在進行當中，雖然美國已經有寄出稅率通知信給其他國家，但台灣仍然希望透過談判的方式協商，取得共識，希望在談判有一個好的結果。他指出，「我想我們談判團隊都非常有經驗，而且非常有能力，他們會爭取國家最大的利益。」

被問到國安基金退場的時機，阮清華表示，退場時機要等對等關稅出來之後的狀況再說，現在很難決定。他指出，國安基金會議上大家共同的意見就是，目前股市雖然穩定，從6月22日開始超過2萬2,000點已經滿長一段時間，但後面仍有許多變數，包括台美對等關稅協定、美國是否要降息、地緣政治因素、國際經濟情勢變化，甚至包括對等關稅實施後是否會有後遺症、全球景氣是否衰退、美國經濟是否受到影響、會不會有通膨問題等，有非常多的變數在裡面，所以大家決定要再觀察，反正不差這一季，等到未來確定後，大家的共識就是已經穩定了，就可以退場。

阮清華 關稅 美國經濟 國安基金

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