川普2.0對外投資熱！今年前6月核准件數增二成 金額達183億美元

在川普2.0時代下，我對外投資動向備受關注。經濟部投審司15日指出，2025年1-6月核准對外投資件數為414件，年增20.35%；投資金額計183.1億美元，因去年台積電（2330）大舉投資日本熊本廠及美國亞利桑那廠，在基期墊高下，因此今年上半年對外投資金額呈年減24.29%。

經濟部投審司指出，今年前6月核准整體對外投資（含對外投資、對中國大陸投資）件數為515件，投資金額為美金188.8億美元。

今年核准主要對外投資案件包括：鴻海（2317）以14.8億美元透過新加坡投資印度子公司，及以7.3億美元（約新台幣242億元）自有資金，與日本軟銀合資設立美國PROJECT ETA (DE) LLC，從事模組化數據中心及伺服器組裝製造業務。

此外，今年3月核准台積電100億美元增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.，從事外匯避險、頎邦（6147）1.9億美元投資馬來西亞半導體封裝、以及國巨（2327）5.2億美元收購日本公司股權等案。

在僑外來台投資，投審司統計指出，今年1-6月核准僑外投資件數為1,016件，年減4.15%；核准投資金額計73.6億美元，年增126.46%，主要係因114年1-6月核准核准丹麥商ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S約以20.2億美元用以轉投資設立大彰化西南控股公司、盧森堡商CI FENGMIAO SCSP約以6.7億美元增資哥本哈根基礎設施渢妙公司、英屬開曼群島商STONEPEAK OCEANVIEW（CAYMAN）HOLDINGS COMPANY約以2.6億美元增資巔峰海景投資公司、英商GOOGLE ENGINEERING UK HOLDINGS LIMITED約以2.1億美元增資台灣科高工程有限公司等大型投資案。

在陸資來台投資方面，今年1-6月核准陸資來台投資件數為11件，投資金額計1億74萬美元，投資金額增加主要係因今年1月核准具台商背景的香港商鵬鼎國際有限公司以新台幣30億元（約折合美金9,124萬元）增資鵬鼎科技股份有限公司所致；本案香港商鵬鼎公司雖係由在台上市的臻鼎-KY公司（4958）100%控股，上層主要股東為鴻海精密工業股份有限公司，具台商背景，但因投資路徑有透過鵬鼎在深圳的子公司再來台投資，因此該案仍須依陸資規定許可。

投審司統計，今年1-6月核准整體來台投資，包含僑外來台投資、陸資來台投資，件數為1,027件，投資金額為74.6億美元。