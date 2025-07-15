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越南優勢不再穩？ 勤業眾信揭台廠供應鏈四大因應策略

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
勤業眾信15日舉辦美越貿易變局下台廠因應之道論壇。圖／業者提供
勤業眾信15日舉辦美越貿易變局下台廠因應之道論壇。圖／業者提供

美國陸續公布最新對等關稅稅率，針對AI、高科技與綠能產業課徵高關稅，掀起新一波科技關稅戰，強化「當地生產、當地銷售」趨勢。勤業眾信15日舉行論壇指出，雖對越南課稅自46%降至20%，但轉運商品仍課40%重稅，顯示未來企業須強化原產地追溯與供應鏈透明度，才能因應關稅風險與貿易審查壓力。

2024年美越貿易逆差高達1,235億美元，使越南成為美國加強監控的貿易對象。儘管越南因自由貿易協定（FTA）與區域經濟整合優勢，成為近年亞洲投資熱點，但越南供應鏈尚未完全健全，原物料仍高度依賴中國大陸進口，台商若無前置應對策略，恐面臨營運成本上升與關稅風險雙重夾擊。

勤業眾信資深會計師許嘉銘建議，深耕越南的台商應儘速展開四項因應行動，一是加速供應鏈本地化與認證規劃，主動盤點原產地結構、強化在地布局，並取得如Form D等原產地證明，以降低轉運被課稅風險；二是善用台灣政府補助資源，例如行政院的930億元出口供應鏈支持方案，包括研發補助、租稅優惠與轉型資金，可作為分散成本的有力工具。

三是強化與美方客戶溝通，提早確認進口合規要求與文件標準，降低因資料不符導致的通關延誤與罰則風險；四是多元布局市場與製造據點，拓展至其他具FTA優勢的國家，以分散對單一市場依賴與貿易衝擊。

勤業眾信策略服務營運長潘家涓進一步指出，儘管越南具備價格競爭與政策紅利，但仍有不確定性存在，建議台商應採取「雙軌策略」，一方面善用越南當地條件，另一方面發展多元據點與策略併購，推動數位轉型與短鏈配置，提升整體營運韌性。

Deloitte越南副總經理黃建瑋也指出，越南正進行行政體制與稅制改革，企業面臨增值稅退稅流程調整、轉運風險控管與關稅優惠資格重審等挑戰，務必建立完整稅務合規體系與追溯機制，否則恐因缺乏透明度而遭排除於優惠之外。

資策會國際合作發展中心主任王志翔則提醒，除了關稅與政策風險，越南的基礎建設壓力與勞動成本上升也不可忽視。他建議台商從中長期出發，導入數位與AI工具提升供應鏈彈性，並納入ESG思維規劃海外營運藍圖，以面對變局中長遠的永續挑戰。

關稅 越南 台商

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