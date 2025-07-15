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林佳龍率團訪巴拉圭 視察4重點合作項目！盼攜手深化雙邊合作

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
外交部長林佳龍。 圖／中央社
外交部長林佳龍。 圖／中央社

外交部長林佳龍正率團訪問我國南美洲友邦巴拉圭，當地時間7月14日在視察電動巴士先導計畫後，前往晉見巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）。貝尼亞總統不僅親自主持投資招商說明會、與台灣企業代表互動，也強調「台巴邦誼，堅若磐石」，巴國不懼外部的威脅與壓力，期盼學習台灣模式，促進兩國共同成長。

林佳龍指出，2023年他曾以總統府秘書長身分，陪同時任副總統賴清德以總統特使身分出席貝尼亞總統就職典禮，貝尼亞總統在致詞中第一個提及的國家就是台灣，充分展現兩國關係緊密友好。

林佳龍表示，此行訪巴特別視察四項重點合作項目，包括希望將打造為南美洲首屈一指高等學府的「台巴科技大學」、「台巴智慧科技園區」、「電動巴士與智慧運輸系統」，以及「醫療資訊管理效能提升計畫 2.0」，期盼透過這些項目，深化台巴雙邊合作，攜手提升人民福祉。林佳龍也說明，此行特別率領台灣多位企業代表赴巴考察投資環境，並派遣AI科技產業考察團瞭解巴國發展AI潛力，台灣樂意分享成功經驗，與巴國攜手共創繁榮。

林佳龍提及，雙邊會晤後，貝尼亞總統特別留下主持後續的投資招商說明會，並親自與台灣企業代表們合影，展現對台灣訪團的重視。貝尼亞總統致詞時強調，台灣與巴拉圭不僅共享價值理念，兩國在歷史與地理上亦有相似背景，相較周邊國家都較為弱勢，但也因艱難的環境而更加堅韌、更具競爭力，「守護台灣就是守護巴拉圭」。

巴拉圭不僅是台灣的邦交國，也是南美區域經濟成長最快速的國家之一，巴國政府歡迎台灣企業前往投資，也將投注更多資源招商引資。林佳龍最後誠摯感謝貝尼亞總統長期堅定支持台灣，他強調，台巴兩國雖然互為「對蹠點」，在地理上距離遙遠，卻是理念相近的「真朋友」，期待未來台巴持續深化實質合作與交流，攜手邁向共榮共好的未來。

賴清德 林佳龍 巴拉圭

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