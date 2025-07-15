FWA 快速成長 2030年達3.5億戶、台網通廠具極大優勢

美國、印度等電信業者積極推動固定無線接入（FWA）服務，《愛立信行動趨勢報告》指出，全球FWA連接數將從2024年的1.6億，成長至2030年的3.5億戶。台灣愛立信總經理周大企表示，FWA用戶快速成長，驅動FWA CPE（用戶端設備）成長，台灣廠商具有極大優勢。

近年台灣網通廠智易（3596）、中磊（5388）、啟碁（6285）、明泰（3380）、康全（8089）、神準（3558）等積極搶進FWA商機，也受惠來自FWA訂單成長，驅動營運表現。

愛立信認為，全球超過半數提供FWA服務的電信商都以5G提升「基於速度」的商業化收益，FWA對全球電信商的吸引力持續增加，隨著5G能力增強，全球電信商陸續推出對用戶具吸引力、基於速度的FWA服務方案。

周大企指出，目前印度、美國、希臘等電信業者均積極推動FWA，印度電信商Reliance Jio指出，2024年3月至2025年3月，FWA連接數成長八倍，來到560萬，希臘電信商Cosmote也推出以差異化連接為基礎的5G FWA推動行動數據獲利，此外，2025年第1季是美國電信業者連續第11個季度寬品用戶成長，且淨增加用戶數幾乎都來自FWA，更有一位香港電信業者分享今年是發展FWA第三年，目前已經有10%至12%獲利來自FWA。

周大企認為，FWA並非與既有固網寬頻打對台，而是同時成長，國際案例也可以提供台灣電信商參考，目前台灣尚未有大規模的FWA服務推出，而全球FWA用戶數快速成長，也將推升FWA CPE成長，台灣廠商具有極大優勢。

隨著FWA技術的日益普及，愛立信表示，全球FWA連接數量預計在2030年底增加至3.5億。報告顯示，目前全球約有80%的電信商已經開始提供FWA服務，並有141家電信商提供5G FWA服務，占FWA電信商總數的57%。而包含台灣在內的亞太地區，FWA連接數在全球總連接數的占比，將從2024年的40%，增加至2030年的51%。

愛立信指出，FWA以行動網路為家戶提供固網服務，電信商可基於5G FWA提供消費者具有不同速度和娛樂選項的方案。因此5G FWA相比前幾代FWA，為電信商開闢了更多的收入管道。本次報告指出，全球提供FWA服務的電信商中已有51%提供按速度收費的資費方案，相較前一年成長幅度達11%，顯示電信商正利用消費者對高速、可靠服務的偏好推動業務成長。

台灣愛立信技術長姚旦表示，5G FWA可充分運用現有覆蓋全球逾九成人口的行動網路基礎建設，展現出極具規模化與快速部署的市場優勢。其中，在難以部署傳統有線基礎建設的地區，5G FWA可在擴大寬頻接取發揮關鍵作用，有望促進經濟成長、縮小數位落差並提升生活品質。在台灣市場，隨著5G覆蓋持續擴展與網路技術不斷演進，5G FWA憑藉其高彈性與便利性，有望成為家庭寬頻的重要補充方案，進一步釋放5G網路價值。