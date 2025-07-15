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不是補齊人力 企業今年招募這項需求成首位

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
聚賢研發公司與虎尾科大創新育成中心合作，公司今年3月上市，還開發出全球第一台「管路自動雷射焊接機」，成為國內產學合作最佳成功案例。圖／本報記者翻攝
聚賢研發公司與虎尾科大創新育成中心合作，公司今年3月上市，還開發出全球第一台「管路自動雷射焊接機」，成為國內產學合作最佳成功案例。圖／本報記者翻攝

台灣雲端人資系統領導廠商鋒形科技（Femas HR）發布《2025企業用人與AI趨勢調查》結果，高達60%受訪企業表示未來招募時，希望求職者具備AI技能，相較去年呈現大幅成長。至於今年人力招募人力需求，高達五成三是例行性招募人力，而非以往補齊人力缺口，顯示企業不再是因離職而補人。並不會以學歷或學校作為主要考量，而是重視企業實習、產學合作以及擔任社團幹部經驗等軟實力。

該項調查發現，企業對今年人力招募需求，最主要的需求是例行性招募人力（52.9%），已超越去年的補齊人力缺口，成為今年招募的主要原因，這表示今年企業營運趨於穩定，而非單純因離職潮而補人。

針對新鮮人招募，今年有高達57.86%的企業表示，有意願將新鮮人作為重點招募對象，較去年明顯提升，為社會新鮮人求職帶來正面訊號。

報告進一步指出，超過6成（63.57%）的企業在聘用新鮮人時，並不會以學歷或學校作為主要考量，更重視實務經驗如企業實習、產學合作以及擔任社團幹部經驗。

在軟性能力方面，企業最看重求職者的解決問題能力，較去年大幅提升；其次為溝通表達能力與抗壓性、受挫力。

在專業能力上，除職缺所需專業證照外，英文能力的重要性顯著提升，超越業務能力，反映出企業對具備跨域溝通與國際視野人才的重視。

鋒形科技共同創辦人暨執行長李佳鴻認為，整體來說，在這次調查中，企業已明確釋出下列訊息：AI時代下的人才競爭，不僅關乎專業技能，更看重複合能力，解決問題的能力成為企業渴求的核心素質，而AI技能更是獲得薪酬溢價的關鍵。

因此，鋒形科技將持續透過數位、自動化驅動雲端人資系統，為企業提供更完善的服務；亦將持續關注人事管理、人力資源領域上AI技術的期待與實踐，分享最新調查趨勢與實務建議，協助企業與人才雙邊接軌，共同迎接智慧人資新時代。

離職 求職 AI

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