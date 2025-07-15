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數發部預告資料創新利用草案 推動資料共享與AI發展

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

人工智慧（AI）等新興技術快速崛起，數發部近日公布「促進資料創新利用發展條例」草案，預告期自即日起至8月15日止，公開徵詢各界意見。該草案以建立資料開放與共享制度為主軸，盼透過法制建構，加速推動AI發展與資料經濟落地應用。

資料被視為AI發展的核心資源。數發部指出，該部自成立以來，即持續推動政府資料開放與跨部門應用，此次提出草案，是為補齊資料創新應用的法制缺口，建構友善、公平與具誘因的資料流通環境，為我國AI與資料產業奠定長期基礎。

草案內容包括五大重點，一是強化政府開放資料品質與授權明確性，推動以標準授權條款為原則，促進AI與其他新興科技研發利用；二是推動機關與產業間資料共享，並提供誘因措施，包括補助、獎勵與輔導；三是建立常態性政府資料共享機制，提升跨機關協作效率；四是強化諮詢架構，設立「行政院資料創新利用諮詢會」；五是明訂政策推動架構與行動計畫機制，導入「資料長」制度，提升施政效能與責任明確性。

數發部指出，現行資料利用仍面臨授權不明、共享不足等挑戰，尤其AI訓練需大量高品質資料，公部門若能率先釋出可用資源，對於產業發展與國際競爭力具有關鍵助力。未來資料開放原則將以「非專屬授權」為核心，擴大應用彈性並避免壟斷。在針對中小企業部分也將免費開放資料，共享資料基於公益、學研、非商業得收費減免以節省資料取得費用。

為促進產業參與，草案也鼓勵企業提供資料進行異業整合與創新應用，並透過公私協作建立以資料驅動的創新生態。數發部表示，將同步加強資料流通過程中的安全性與公平性，確保資料在保障隱私與防止歧視前提下，有效支持新技術應用。

數發部強調，該草案為台灣AI發展奠定制度基礎，也回應產業界長期呼籲提升資料開放透明度與可用性。為凝聚社會共識，草案預告期間開放各界透過「公共政策網路參與平台」提供建議，作為後續條文調整與推動依據。

數發部 AI

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