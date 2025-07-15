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中國大陸經濟韌性奠基礎 內需潛力繼續釋放

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

回顧2025年上半年，在積極的經濟政策、搶出口以及內需動能修復等因素支撐下，中國大陸經濟在複雜的內外環境中展現出較強韌性。過去30年，大陸製造業在全球的佔比，從1995年不到10%，到2025年已達約33%；反觀美國、日本、德國等成熟市場的佔比則是逐年下降​。若從貿易量來看，中國的貿易順差處於全球最高水平，占全球國內生產毛額(GDP) 的比重也呈現上升趨勢，顯示中國製造業出口在全球貿易的重要地位​。

滙豐中國A股匯聚基金經理人蕭正義指出，展望第3季，大陸將迎來傳統經濟旺季及公司業績、國家政策重要關鍵期。隨著部分年中業績陸續披露、政治局會議等重要事件臨近，景氣及投資動能有望顯著提升，行情催化預計仍將延續。結構上，大陸在科技領域、高端製造如新能源汽車、太陽能等領域競爭力不斷提升，相關產品出口仍可保持快速成長；另一方面，大陸對歐盟、東協地區的出口有望維持較高成長速度。整體來看，在政策持續發力、經濟結構優化以及新質生產力加速形成的背景下，雖然外需環境仍面臨不確定性，但大陸市場潛在政策加碼刺激的內需消費板塊，以及新動能潛力有望繼續釋放。

蕭正義說，事實上，大陸正在經歷平均物價指數史上最長時間的下降期，消費價格指數疲弱主要是受到波動性較大的食品和能源產業拖累，但核心消費價格指數相對穩定，預期企業將加快實施調整供給、提升盈利能力的措施，尤其是在工業領域。同時在政策面，補足社會保障、穩定就業市場也同樣至關重要，因此中國應不會推出「大水漫灌」 式的刺激政策，政策制定者將更青睞穩健的結構性改革措施。隨著中美貿易談判邁入相對平穩期，及中國經濟活動數據整體表現尚可，穩步推進的政策節奏可望持續。

蕭正義認為，預計在美國聯準會降息後，大陸貨幣政策的發力空間也將進一步打開，有望與國際寬鬆趨勢形成共振催化，推動大陸國內市場風險偏好回升。投資市場方面，隨著外部擾動整體趨於溫和、聯準會降息時點臨近，加上大陸進入政策發力階段，為投資人資產提供良好配置環境。尤其，隨著大陸經濟在全球不確定性中展現寶貴的確定性，A 股在全球資產配置中的價值愈發突顯，有望吸引更多資金配置，且A股盈利已呈現穩定復甦態勢，估值水準處於合理區間，將有機會吸引更多全球長線資金流入配置。

至於投資主題，蕭正義則建議有四大面向可關注，包括一、製造業設備更新​帶動新需求​；二、收入與消費信心復甦，進一步改善零售銷售動能​；三、景氣​反彈股，如需求強勁且供給有限的工業金屬等；四​、大型金融股獲政策面支持​，以及AI​需求成長帶動家電、消費電子、自駕汽車、半導體​等產業。常言道，聰明的資金會尋找性價比高的市場，而當前大陸正提供這樣寶貴的機會；因此，隨著全球資金流向出現較大轉變，中國市場的投資價值將再度成為國際資本關注的焦點。

消費

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