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高雄亞洲資產管理中心成形 卓榮泰：打造台灣成為亞洲那斯達克

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄亞洲資產管理中心成形，卓揆表示，將打造台灣成為亞洲那斯達克。記者郭韋綺／攝影
高雄亞洲資產管理中心成形，卓揆表示，將打造台灣成為亞洲那斯達克。記者郭韋綺／攝影

行政院長卓榮泰今天上午出席「壯大資產管理，迎向黃金年代」高峰論壇，提到高雄成立亞洲資產管理中心，有信心把台灣變成打造成亞洲那斯達克，超越香港、新加坡。媒體追問立法院三讀通過普發現金1萬元，卓揆則不回應。

卓榮泰說，鬆綁金融法規28項，個人投資儲蓄帳戶今年7月上線，在高雄亞洲資產管理中心示範專區，也開放38項業務，核准16家金融銀行業者進駐，今年第三季跨境ETF可望順利上市。

開放式銀行原來有12家，又增加5家，總共達到17家，並開放主動式ETF掛牌上市，目前資產管理總規模超過2.44兆元。

卓榮泰表示，未來擴大投資和跨境服務量能提升國家能見度，積極鬆綁法令，打造亞洲的那斯達克，將是新的里程碑。

卓榮泰說，亞洲資產管理中心蓬勃趨勢，讓台灣從資金輸出國，轉型成為資產管理重要樞紐，卓揆強調，台灣在這場世界金融戰爭中一定要勝利，足夠管理國際資產，取代香港、新加坡，台灣有香港沒有的自由和民主，也有新加坡所沒有的高科技產業和強大金融體系，有信心把台灣打造成全世界重要的金融一分子。

高雄亞洲資產管理中心成形，卓揆表示，將打造台灣成為亞洲那斯達克。記者郭韋綺／攝影
高雄亞洲資產管理中心成形，卓揆表示，將打造台灣成為亞洲那斯達克。記者郭韋綺／攝影

資產 新加坡 卓榮泰

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