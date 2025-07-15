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市場消化投資雜訊 迎接下半年成長機會

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
全球市場預估經濟成長率。資料來源：Bloomberg，國泰投顧整理
全球市場預估經濟成長率。資料來源：Bloomberg，國泰投顧整理

美國總統川普推出「對等關稅」引發全球金融市場動盪，然而在隨後其一系列貿易休兵政策下，大幅度舒緩因關稅政策帶來通膨與經濟衰退壓力，市場逐步消化關稅政策各種轉變，貿易不確定性和恐慌情緒下降，消費者信心回升，並推升股市蓬勃發展。

截至7月10日，美國股市那斯達克、標普500指數雙雙創下歷史新高。國泰投顧認為投資焦點將回歸企業基本面，目前總體經濟數據尚屬穩健，預估2025年、2026年全球經濟成長2.6%、2.8%，在全球經濟持續成長下，股市看好成長型類股；債券市場方面，則首選「新興市場債」、「非投資等級債」。

美國企業基本面表現強勁，2025年第1季標普500指數企業顯示，每股稅後盈餘(EPS)年增約12.8%，其中，約77%企業財報優於預期，高於過去十年平均的75%；科技巨頭增加對人工智慧(AI)資本投入，證明AI強勁需求，消除市場對於AI成長放緩的疑慮。

AI發展如火如荼進行，代理AI和物理AI接連發力，其中，預估代理AI應用未來將以年複合成長率68%的速度擴張；而物理AI則以電動車及人型機器人最具代表性，市場預期自動駕駛到2040年以年複合成長率21%速度增長，人型機器人則以年複合成長率34%成長，至2050年市場規模有望達近5兆美元，AI成為企業未來營運與獲利成長的重要推動力。

展望美國股市，隨著市場風險偏好增溫、AI引領成長趨勢，市場焦點轉向成長加速的成長股及軟體股，預估今年每股盈餘成長率達雙位數，分別是23.64%、14.44%，優於大盤的10.97%；歐洲部分，歐洲股市相對美國股市估值仍低。

此外，預估MSCI歐洲企業今年企業每股盈餘成長出現轉機，又以歐洲成長股及奢侈品類股有望成長加速，預估到明年獲利呈現雙位數成長。亞洲市場則首選印度，以內需為主的經濟體面對關稅衝擊有限，且企業獲利持續成長，預估今年獲利年增10.6% 。

全球債市而言，信用債利差水準自今年4月中旬的高點開始收斂，「非投資等級債」、「新興市場債」受到市場青睞，利差收斂幅度較大。其中，新興市場美元債殖利率7.8%，高於其他主要債券市場，殖利率具吸引力，面對市場波動加劇時，高收益率也可提供緩衝。非投資等級債券部分，儘管市場波動且關稅不確定性仍存在，但美國非投資等級債、歐洲非投資等級債的企業違約率持續下行，基本面支撐非投資等級債券表現。

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