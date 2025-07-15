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威杰能源與國際氫能領導廠商Ballard正式簽約 成為台灣、日本、韓國、印度唯一售後服務商，並宣布啟動募資計畫

撰文／ 吳宏文

威杰能源團隊合影，展現跨領域技術整合實力。 圖／威杰能源 提供
威杰能源團隊合影，展現跨領域技術整合實力。 圖／威杰能源 提供

專注於氫能源技術開發的威杰能源股份有限公司今日宣布，正式與全球氫能燃料電池技術領導廠商——Ballard Power Systems Inc.（納斯達克上市）簽署合約，成為Ballard在台灣、日本、韓國、印度的指定售後服務合作夥伴。Ballard為全球氫燃料電池技術領導品牌，專精於質子交換膜燃料電池（PEMFC）之開發與應用，產品涵蓋巴士、卡車、鐵路、船舶等重型運輸市場，在全球超過70個國家部署使用，累計運轉里程超過1,200萬公里，此次由台灣威杰能源取得多國售後服務授權，不僅代表威杰工程技術能力符合Ballard嚴格標準，也證明威杰能源在氫能技術領域已達到國際水平。

Ballard 80 kW PEMFC 系統，可為中重型車輛提供零碳排解決方案。 圖／威杰能源 提供
Ballard 80 kW PEMFC 系統，可為中重型車輛提供零碳排解決方案。 圖／威杰能源 提供

威杰能源執行長陳建豪表示，此項授權是對威杰技術實力與團隊的高度肯定，威杰自成立以來積極佈局氫能利基市場，包括氫能發電系統與車載動力等相關氫能源解決方案，目標不僅只有台灣市場，目前已成功打入了歐盟氫能產業供應鏈。國際上的佈局，預計今年第四季可以開花結果。

威杰氫能發電機組，採高效率燃料電池整合設計。 圖／威杰能源 提供
威杰氫能發電機組，採高效率燃料電池整合設計。 圖／威杰能源 提供

隨著此次合作落地，威杰能源同步宣布啟動募資計畫，下一步將積極擴增技術能量、建置系統產線，同時導入數據化管理系統，佈局台灣AI算力中心電力建置。

「這項合作不僅是一項授權，台灣威杰能源在亞洲眾多國家廠商中脫穎而出，能被國際大廠所肯定，才是最令團隊振奮」。執行長陳建豪表示，「世界各國使用氫能源產品已相當普遍與成熟，許多先進國家早就開始享受氫能發電時所帶來的安靜與零污染優點，威杰能源的產品線與解決方案齊全，接下來還將發表船用系統。我們的目標就是在氫能產業鏈中扮演關鍵角色，並持續為台灣的能源轉型帶來創新突破。」

🚩威杰能源官網:https://www.nexcellentenergy.com/

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