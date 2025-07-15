經部四大國營事業 年終將上看4.4個月

近期因颱風過境，台電基層員工日夜搶修復電。經濟部國營事業管理司昨（14）日表示，經過行政院及經濟部評估，決定給予台電、中油、台糖、台水甲等考核，全公司依規定可核發總額兩個月的考核獎金，員工最高可拿4.4個月的年終獎金。

行政院及經濟部決定核給油、電、糖、水四大國營事業兩個月的考核獎金，主要不是看公司盈餘，也不是台電基層員工賣力復電，主要是因國營事業配合政府政策，致出現嚴重虧損，難以歸責於國營事業經營階層及員工。

經濟部所屬事業經營績效獎金包括「考核獎金」及「績效獎金」兩部分，考核獎金依行政院核定各公司工作考成之等第，甲等兩個月，乙等75分以上1.5個月、75分以下一個月。

績效獎金則依各公司「決算盈餘加減政策因素影響金額」達成「法定預算盈餘加減政策因素影響金額」之比率，最高2.4個月，最低0個月。

近年來，台電、中油、台水等國營事業因配合政府穩定物價、自來水改善工程等重大建設，都出現嚴重虧損，台電2024年稅前虧損411億元，中油稅前虧損355億元，可說是「難兄難弟」；台水2024年虧損41.8億元，與2023年42.6億元接近。四大國營事業去年僅有台糖賺錢，去年稅前淨利57.51億元。