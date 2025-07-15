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國票金公司派擬增資 恐掀三方大戰

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

國票金控改選明年登場，各路人馬除了提前布局進行加碼，如今又出現新招。知情人士透露，國票金大股東旺中集團擬發動對國票金五十億元現金增資，並以對樂天商銀增資為由強化其合理性，但此舉已被解讀為以增資之名，透過掌握洽特定人分配權的優勢，稀釋公股、耐斯集團等其他國票金股東權益。

國票金公司派已準備最快在本月董事會提出增資案。據了解，耐斯集團近期內將發函財政部，呼籲要正視此案背後的動機，屆時增資案在董事會恐將再掀三方股東大戰。

國票金昨回應，這次現金增資主要是因樂天商銀虧損預計在年底達卅億元，因此依法辦理，目前考慮規畫增資股數約三億股（面額卅億元）。

台鋼集團、公股陣營大舉加碼國票金，為明年改選布局的時刻，公司派發動現金增資，挑起非公司派股東的敏感神經；據指出，國票金各項財務指標均符合規定，況且樂天若要增資，應該是持股百分之五十一的樂天提案，為何是由持股百分之四十九的國票金提案。

耐斯集團質疑，儘管原股東有優先認購權，但洽特定人的分配權掌握在公司派手中，尤其先前台鋼和公股加碼已推高國票金股價來到高點，散戶股東認購恐興趣缺缺，屆時公司派可洽特定人的部位更多，如此將有利公司派結合外圍提高對國票金的持股比率，並發揮對耐斯及公股、台鋼等既有股東的稀釋作用。

財政部 耐斯 樂天商銀 國票金控 台鋼

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