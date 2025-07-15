冷眼集／國營事業年終 基層不該是錯誤政策擋箭牌

經濟部轄下的國營事業年終獎金出爐，包括大幅虧損的中油、台電等，員工最高可拿到四點四個月的年終獎金，比許多賺錢的公司員工領的還多，因此引發議論。經濟部雖強調，政策因素的虧損不能抹殺員工的努力，給獎金有理，但應為政策負責的高層們，卻從未對失當的能源政策致歉，更用基層員工來情緒勒索，這才是真的說不過去。

台電基層員工不分日夜總在第一線維持電力供應穩定，此次丹娜絲颱風重創南部縣市，許多台電員工更為了盡速讓民眾有電可用拚了老命，而基層員工不眠不休搶修同時，正值立院表決包含撥補台電一千億元在內的特別條例，經濟部還以辛苦的台電員工來賣慘，彷彿不同意撥補，就是傷害台電員工的權益。

事實上，台電基層員工的努力民眾有目共睹，其辛勞也應該被肯定，但虧損的企業一邊要發出高額獎金，一邊又要向政府討要撥補，而撥補的預算是用來填補虧損，而不是發給辛苦的台電員工，要台電員工承擔民眾批評壓力並不公平，而應為政策負責的決策高層們，卻跟基層員工領同樣標準的獎金，這才是可議之處。

政府多次強調，台電的虧損是扮演穩定物價的角色，因此沒有反映成本，但發電原料價格早已回穩，不棄用核電、不買太多綠電，台電要獲利並不難，只是政府吃了秤砣鐵了心要擁抱神主牌，虧損是必然，而讓辛苦的基層員工陷入領不領錢都不妥處境的，才是該被檢討的對象。