4大國營事業考績皆甲等 油電糖水員工最高領4.4月年終

經濟部轄下的國營事業考績出爐。經濟部國營司昨天表示，行政院上周核定，台電、中油、台糖、台水等四大國營事業因政策任務充分落實，全數考績為甲等，員工最高拿四點四個月的年終獎金。

國營司司長胡文中指出，國營事業年終獎金分為兩部分，以考績來說，近五年四大國營事業的考績都是甲等，因此可以拿到最高兩個月的考績獎金，若是乙等則為一點五個月；另一部分則為績效獎金，以盈餘規模為標準，國營事業全數達標，因此也可拿到最高的二點四個月績效獎金。

胡文中表示，國營事業在年初都會設定目標，如果盈餘達標則可領到一點二個月績效獎金，而若盈餘超標百分之十二至十五，就能領到二點四個月。

不過，台電去年稅前虧損四一一億元、中油虧損三五五億元、台水虧四十一點八億元，僅有台糖稅前獲利五十七點五一億元，表現與二○二三年差不多。其中台電、中油已經多年虧損，員工還能領到高額年終獎金，也引發外界質疑。

胡文中對此表示，國營事業在設定目標時，都會排除政策因素，近幾年中油、台電等國營事業都扮演了承擔防止物價上漲的角色，若是排除政策的因素後，其實獲利都是有達標的。

胡文中指出，中油、台電、台水的虧損，都是政策因素，如果能夠按照成本反映價格，是不會虧損的，也不能因此歸責國營事業的經營階層和員工，員工努力程度都還是很好，所以應該編列獎金，員工的績效是看員工，若因為政策影響全公司營運，讓員工領不到獎金，這就說不過去。

不過，根據規定，個別員工按所屬單位、個人表現不同，最終領到獎金也不同；考績不好的員工可能完全沒獎金，百分之廿五的員工會因個人考績乙等，領到的考核獎金在一點五個月以下。