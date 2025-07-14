法巴財管：美股轉審慎、歐股可加碼 債券迎來布局良機

法國巴黎銀行財富管理最新市場觀點指出，全球股市在地緣政治影響及政策變數下呈現波動，但亦蘊藏投資契機。對全球股市維持中性看法，對美股則採審慎選股立場，因為估值偏高與經濟放緩風險仍在，加上貿易談判尚未明朗。

以色列與伊朗的衝突引發地緣政治風險，在美國介入後促成停火協議，帶動油價暫時回穩，也使股市回升至接近歷史高點。該行指出，自2008年以來，每當油價波動指數升破50，後續股市平均報酬表現優異，六個月平均可達10%、一年更可望達21%，建議在市場波動中擇機布局。

在區域市場方面，該行將歐股評等由中性上調至加碼。歐元區經濟動能轉強，加上歐美關稅緊張趨緩，德國也加碼基礎建設與國防支出，均有助於提振投資信心。看好銀行、工業與原物料類股，並預期歐洲中型股將受惠於內需復甦，具備抗跌優勢。

債市方面，法巴看好美歐公債及歐元與英鎊計價的投資等級債券。美國10年期公債殖利率目標為4.25%，2年期為3.6%；德國與英國10年期則分別為2.75%與4.2%。隨著企業體質穩健及技術面支撐，建議投資人鎖定5至7年期中天期債券，伺機分批布局。

利率政策方面，該行預期美國聯準會與歐洲央行將在2025年底前降息，基準利率將分別降至4%與1.75%。預料美國亦可能終結量化緊縮政策，並在2026年展開新一輪寬鬆政策，對債市有正面助益。

至於商品市場，法巴對黃金持中性立場，12個月目標價為每盎司3,300美元；對原油則維持負面觀點。隨著OPEC+持續增產，年底原油供應可望充裕，預測布蘭特原油將跌至每桶62美元，有助抑制通膨與刺激經濟。