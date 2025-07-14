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北士科地上權給輝達須報中央？內政部：北市府可自訂規則辦理

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
北士科示意圖。記者朱曼寧／攝影
北士科示意圖。記者朱曼寧／攝影

輝達（NVIDIA）有意在北士科設立海外總部，台北市政府日前為此向內政部公文請示，主張依《土地徵收條例》申請行政院專案核准，直接設定地上權供輝達使用。不過，內政部14日回應，依現行法規，市府可自行訂定辦法辦理，無須層轉行政院核准。

北市府日前說明，該案用地原由新光人壽取得，若新光願意合議解約返還土地，市府可重新設定地上權予輝達，條例允許區段徵收土地作為社宅、安置戶或經行政院核准用途時可直接讓售，現案並非讓售，而是設定地上權，法律強度更低、彈性更高，應可比照辦理。副市長李四川強調，這是兼顧法規與產業投資需求的可行作法。

對此，內政部指出，《土地徵收條例》第44條第1項第4款所稱「行政院專案核准」適用於特定公益用途，不包含本案，不過，第5款已明定，這類開發後的建築用地可辦理「標售、標租或設定地上權」，而第6項亦授權地方政府可自訂相關辦法，依法即可執行。

內政部強調，市府若認有專案出租必要，可於《臺北市區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法》中增訂規定處理，程序明確，亦有法源依據，無需報請行政院專案核准。

地上權 內政部

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