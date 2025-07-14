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下半年連假增預期推升跨境旅遊 免稅店空廚業績看旺

中央社／ 台北14日電

經濟部表示，疫後機場旅客人次逐年回升，帶動空廚和免稅店營收成長，其中免稅店業績挹注其他綜合商品零售業營收連續35個月正成長；下半年國定連續假期增加，預期將進一步推升跨境旅遊熱潮，看好免稅店及空廚業者全年營收持續成長。

經濟部統計處今天發布產業經濟統計簡訊表示，觀察交通部民用航空局資料，隨疫後國境全面解封，112年機場旅客人次年增率大幅攀升236.1%，113年續增22.9%，機場旅客為6396萬人次，雖未達疫情前高峰，但已回升近9成。

經濟部表示，今年以來航空業者積極拓展航點，加上來台轉機人次攀升下，今年1至5月國際航線旅客達2143萬人次，已超越疫前水準，亦為機場旅客人次成長的主要貢獻來源，預期下半年國定連續假期增加，將進一步推升跨境旅遊熱潮，可望挹注免稅店及空廚業者全年營收持續成長。

111年起隨國境逐步解封，機場旅客人次漸次回升，經濟部表示，各年免稅店營收增幅均明顯優於整體零售業，並推升其他綜合商品零售業在排除春節因素影響下，自111年6月以來已連續35個月正成長。

觀察免稅店商品銷售占比，經濟部表示，112年以「菸草及酒類」占比逾4成居首，其次分別為「個人服飾配件精品」占23.3%及「保養化粧品」占19.7%，另外為提升機場旅客餐飲體驗，業者積極改裝引進新品牌及在地特色美食，帶動「食品及餐飲」占比10.0%居第4，較108年成長3.4個百分點。

此外，外燴及團膳承包業中的「空廚」主要提供飛機上旅客與機組人員飲食，經濟部表示，疫情期間因國境封鎖及防疫管制措施影響團膳及空廚營運，外燴及團膳承包業109年及110年營收分別大幅年減17.8%及8.2%。

經濟部指出，空廚業者致力於多角化經營以降低衝擊，透過與便利商店聯名推出鮮食，以及在超市量販及網路平台等販售冷凍食品，積極拓展銷售通路，111年空廚營收轉呈正成長74.2%。

隨著國境全面開放，航班旅運人次大幅回升，加上團膳業者回復正常營運，推升外燴及團膳承包業112年及113年營收分別年增45.7%及13.3%，規模值均已超越疫情前水準，今年累計前5月續年增9.7%，全年營收可望再締新猷。

經濟部 營收

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