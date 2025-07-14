慰勞搶修英雄！立委籲政院編列「專案獎金」 正職外包一體適用
丹娜絲風災搶修工作邁入第八天，持續在第一線關心進度的立委蔡易餘14日表示，有感於所有台電及外包廠商人員連日不眠不休投入搶修，身心俱疲，他已正式向行政院提出訴求，應比照過去重大災害模式，立即研議提撥「專案獎金」，不分正職或外包，給予所有第一線搶修英雄最實質的肯定與慰勞。
蔡易餘表示，他這幾天深入災區，除了掌握修復進度，也花費大量時間與現場工程人員交流。他發現，許多搶修人員每日工作時長嚴重超過10小時，尤其占據搶修人力高達半數的外包廠商員工，在體力與精神上都承受巨大壓力。
如今面對嚴峻的搶修挑戰，蔡易餘認為，現有的津貼制度，已不足以完全體現對台電英雄們的感謝。他正式呼籲，希望行政院立即啟動機制，編列專案獎金，讓所有不分台電正職或外包廠商的搶修人員，都能感受到國家做他們最堅實的後盾，得到最直接、最溫暖的鼓勵。
蔡易餘強調，他會持續在國會為這群無名英雄奮鬥，監督政府落實相關政策，確保每一位為家園付出的搶修人員，都能獲得他們應有的尊重與回報。
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