台歐盟勞動諮商會議 談尊嚴勞動、社會對話及職安

第六屆台歐盟勞動諮商會議14日舉行，歐盟執委會就業、社會事務及融合總署（DG EMPL，以下簡稱就業總署）總署長Mario NAVA（以下簡稱NAVA總署長）率團訪台，與我勞動部長洪申翰共同召開台歐盟高階對話。

勞動部表示，本次會議自2018年召開以來，歐方首度由總署長層級率團與會，也是歐盟執委會自2015年以來，再次有總署長訪台，展現歐盟對台歐盟勞動事務合作的支持及重視。歐盟職業安全衛生局（EU-OSHA）也由局長William COCKBURN率團訪台，在同日與職安署召開第4屆台歐盟職業安全衛生合作會議。

在台歐盟高階對話中，洪申翰表示，台灣與歐盟共享自由、民主、人權與法治的普世價值，雙方持續就勞動與人權議題進行諮商，推動合作計畫，共同打造尊嚴勞動環境。台灣對移工依賴日增，作為全球供應鏈一員，打造透明、負責的勞動環境，是勞動部的重要責任。

洪申翰提到，歐盟在2024年通過「企業永續盡職調查指令」（CSDDD）與「強迫勞動規則」，在法制、政策工具與執行機制方面的經驗，有助協助我國企業在經營以外，還能保障人權。歐盟於2025年3月提出「技能聯盟」（Union of Skills）計畫，涵蓋技能培訓、提升、再造、跨國轉移及攬才策略，與台灣近年政策方向一致，也期待與就業總署就技能議題，進行進一步的交流與合作。

對此，NAVA總署長強調，歐盟對於強化保障遠洋漁工權益的立場。他瞭解遠洋作業環境有其限制及特殊性，台灣積極執行漁業與人權行動計畫，並正在研擬國際勞工組織第188號公約（C188）施行法，盼我國應持續推動在遠洋漁船安裝Wifi設施，並與遠洋漁工人數較多的國家透過MOU等方式，共同提升漁工權益。

NAVA總署長也肯定雙方多年來的交流成果，並樂見勞動部對企業盡職調查及防止強迫勞動議題之重視。他說明，「技能聯盟」是歐盟未來打造勞工技能提升及就業的重要計畫，就業總署未來將針對雙方共同有興趣的議題，持續透過台歐盟勞動諮商平台進行交流與合作。

在勞動諮商會議中，洪申翰指出，在形塑政策的過程運用社會對話，已是民主國家的常態，歐盟許多會員國已有成熟的社會對話機制。

本次就業總署特別邀請歐洲漁業社會夥伴—歐洲運輸工人聯盟（European Transport Workers’ Federation）及遠洋冷凍拖網漁船協會（Pelagic Freezer Trawler Association）的代表來台，勞動部也邀請農業部漁業署，與國內長期關注遠洋漁工權益及社會對話的民間團體。

包括全國產業總工會、台北新事社會服務中心、海星國際服務中心、台灣區遠洋魷魚暨秋刀魚漁船魚類輸出業同業公會，以及屏東縣漁工職業工會（FOSPI-PMFU）的代表參與這次會議，討論提升遠洋漁工作業環境的措施與建議，促進產業與漁工之對話與合作，並協助促進移工工作國與來源國政府的實質合作。

農業部漁業署報告「漁業與人權行動計畫」執行情形，並針對社會夥伴及國際批評，如遠洋漁船上長工時與剝削問題，表示會參考ILO C188公約推動行動計畫，提升船員薪資、保險與生活條件，並設置岸上休憩設施與推動CCTV裝設。同時也會強化仲介與外籍漁船管理，並與印尼工會簽署合作備忘錄。

在台歐盟職業安全衛生合作會議中，洪申翰表示，勞動部正在推動職業安全衛生法的修法，有兩個主要方向，一是社會高度關注的職場霸凌問題，希望透過明確的定義和能操作的規範，讓勞工在職場上能有更安全、更有尊嚴的工作環境；另一部分則是針對如何有效降低職災風險，積極參考主要國家的做法，其中也包括運用科技協助廠場危害預防與安全監控。

此次台歐合作會議聚焦「數位化與職場安全衛生」、「工作中的心理社會風險與心理健康」及「工作相關心血管疾病」三大議題。

我方報告「數位科技於台灣職場減災運用現況及未來發展趨勢」、「台灣職場霸凌防治」及「工作相關腦心血管疾病」，分別說明營造業及製造業運用科技工具案例與生成式AI的職安衛應用、職業安全衛生法增訂職場霸凌防治專章之重點內容與後續相關配套措施、職業促發腦血管及心臟疾病認定與個案協助機制及職災保險給付現況。

歐方則由EU-OSHA局長William COCKBURN、歐盟執委會就業總署職業安全衛生處處長Charlotte GREVFORS ERNOULT、EU-OSHA預防及研究處處長Vibe Westh、國際事務處處長Tim Tregenza分享「以人為本」之科技導入策略（預防性設計、風險評估、職安政策、訓練升級與參與機制）、歐盟2026-2028年推動健康職場運動之優先議題，及鑑別評估心血管疾病危害因子與發展預防策略等。