法國巴黎銀行財富管理：對等關稅延後 全球股市亂中有機

法國巴黎銀行財富管理2025年7月4日發布的新聞雙周刊第192期指出，面對美國實施的對等關稅政策及全球地緣政治，目前全球股市雖有波動，卻也帶來機會。

美國總統川普原訂於7月9日到期的90 天對等關稅寬限期，已延長至8月1日，目前僅針對22個國家公布關稅稅率。法國巴黎銀行財富管理中心對全球股市維持中性看法，對美國股市則維持審慎選股立場，主要因為美股估值偏高、經濟放緩風險上升，以及貿易談判不確定性持續存在。

以色列與伊朗的衝突雖然推升地緣政治風險，但美國積極介入後達成的停火協議暫時穩定油價，帶動全球股市回升至接近歷史高點。歷史數據顯示，油價波動率升高時往往是股票進場良機：自2008年以來，每當油價波動指數突破50，全球股市在後續三個月、六個月及12個月的平均報酬均顯著高於平均水準，其中六個月平均報酬達10%，12個月可達21%。建議短期內維持審慎態度，但在地緣政治不確定性升高時進場股市，可為一種有效策略。

法國巴黎銀行財富管理中心將歐洲股市評等由中性上調至加碼，主要受惠於歐元區經濟動能回升、歐美關稅談判不確定性緩解，及德國增加基礎建設與國防支出帶動經濟成長。資金回流與中期成長前景改善，進一步支撐歐股表現；看好銀行、工業與原物料類股，並預期歐洲與德國中型股將從內需復甦中受惠。在美股可能修正的情境下，歐股具備相對抗跌優勢。因此，開始增加歐洲持股部位，同時保留現金，以把握市場波動提供的進場機會。

整體而言，法國巴黎銀行財富管理中心對美國與歐洲公債，以及歐洲投資等級債券，維持正面看法。美國10年期公債12個月殖利率目標維持在4.25%，2年期則為3.6%。歐洲與英國公債亦具吸引力，德國與英國10年期公債殖利率目標分別為2.75%與4.2%。在企業財務穩健、技術面支撐與收益率優勢下，歐元與英鎊計價的投資等級債券仍是首選。

法國巴黎銀行財富管理中心預期，美國聯準會與歐洲央行在2025年底前分別將基準利率降至4%與1.75%。隨著美國有望結束量化緊縮政策，並可能重啟量化寬鬆，加上川普任命的新任聯準會主席料將採取更偏鴿派的政策立場，預期2026年美國利率政策將進一步寬鬆，有利債券表現。投資人可把握殖利率走高時分批布局，優先選擇五至七7年期的中天期公債與投資級公司債。

法國巴黎銀行財富管理中心對黃金維持中性看法，12個月目標價為每盎司3,300美元；對油價則維持負面看法。隨著OPEC+自5月起持續增產，並預計7月進一步擴大供應，市場普遍預期年底全球原油將供應充裕。預測布蘭特原油價格年底將跌至每桶62美元，符合美國總統川普壓低油價、減輕民生壓力的政策方向。整體而言，油價下滑有利於全球經濟成長。