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台美關稅還沒開獎 國安基金委員會議決定續留場內護盤

台灣對等關稅遲未出爐 股匯走疲新台幣貶至2週低點

中央社／ 台北14日電
台幣匯率示意圖。 聯合報系資料照
台幣匯率示意圖。 聯合報系資料照

美國總統川普陸續公布貿易夥伴的對等關稅稅率，台灣卻遲未出爐，投資人審慎觀望，加上美元反彈，新台幣匯率今天延續貶勢，收盤收在29.296元，貶值9.1分，寫下7月以來最低收盤價，台北及元太外匯市場總成交金額15.66億美元。

7月以來，各國對等關稅稅率陸續「翻牌」，但川普公布的名單始終未見台灣，經濟前景不明朗，導致台灣股匯市雙雙走疲。

台股今天開低震盪，AI概念股熄火，加權股價指數下跌136.06點，收在22614.97點。三大法人同步賣超，其中外資賣超29.45億元。

由於關稅利空壓境，避險情緒推動美元指數反彈，亞幣承壓。新台幣兌美元今天開盤價為29.24元，而後偏弱整理，午後因外資持續匯出，貶幅迅速擴大，收盤收在最低29.296元。

外匯交易員指出，原本從川普發言推測，台灣應會被課15%或20%的關稅，當時市場氣氛尚屬樂觀，不過川普12日宣布對歐盟、墨西哥輸美商品開徵30%關稅，施壓意圖明顯，市場風向丕變，更加謹慎保守。

外匯交易員直言，市場避險情緒升溫，美元指數隨之反彈，今天新台幣隨亞幣走弱，加上台股開低走低，外資提款台股並匯出，都加重新台幣貶值壓力；前段時間，新台幣漲勢超越其他亞幣，如今關稅利空籠罩之下，順勢拉回修正，短期新台幣應該很難再看到28元。

央行統計，美元指數今天升值0.1%，亞幣當中，除了人民幣微升0.03%，其餘全數走弱，新台幣貶0.31%，日圓跌0.35%，韓元下挫0.39%。

關稅 新台幣 川普

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