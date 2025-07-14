對等關稅影響供應鏈 勤業眾信籲台商備妥多套劇本因應

當前美國加強對輸美商品課徵「對等關稅」，對產地與轉運行為的審查愈加嚴格，台商供應鏈策略勢必面臨重新調整壓力。專家提醒，越南因配合美方開放市場，成功將對等關稅稅率自原先預告的46%大幅調降至20%，顯示只要國家願意讓利、回應美國要求，就有機會爭取較低稅率；反觀墨西哥升至30%、泰國維持36%，台商若忽略這些差異，恐影響出口競爭力，甚至被迫重組供應鏈。

美國總統川普近日陸續在其社群平台「Truth Social」公布多國對等關稅稅率通知信，強調如發現有洗產地或轉運行為，將加徵關稅，同時要求合作國必須開放市場、赴美設廠，且不得對美實施報復性關稅。目前馬來西亞稅率為25%、泰國36%，越南因率先與美方達成協議，未被列入本輪通知，反而成為亞洲的示範案例。

勤業眾信聯合會計師事務所資深會計師洪于婷分析，美國透過稅率高低釋出政策訊號，目的是推動更多國家仿效越南，全面開放市場。這對高度依賴東協作為生產基地的台商來說，不僅是成本壓力問題，更涉及產地規範、通關風險及生產布局的彈性考驗。她建議企業應儘早盤點供應鏈節點，掌握各國產地認定規則，並重新評估不同市場條件下的佈局策略。

針對另一個台商重要據點泰國，勤業眾信全球華人服務泰國稅務會計師洪以文指出，泰國雖為美國第十五大進口來源國，主要出口電信產品與橡膠，但目前尚未與美國達成貿易協議，仍面臨相對較高的稅率壓力。泰國政府近期也啟動對美國關切品項的產地管理強化措施，包括實地查廠與原產地控管，盼降低風險，但能否換取實質稅率讓利，仍具不確定性。

洪于婷補充，目前雖僅公布稅率，細節尚未全面揭露，但包括越南、泰國等國的海關單位已提前加強查驗與監管，以防止轉運與洗產地爭議。台商若未及早做好產地溯源與稅務合規準備，恐在未來面臨通關瓶頸或稅務風險。

她進一步建議，企業應儘快完成供應鏈調查與衝擊評估，預擬多套情境因應劇本，才能在對等關稅制度持續演變的環境下，維持營運穩定與市場競爭力。