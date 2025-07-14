快訊

慟！《無人知曉》31歲女星姜瑞夏癌逝 弟弟悲慟發文「來世換我照顧妳」

超越貝佐斯！這位女CEO上季大賣18億美元股票 高層套現第一名

高雄三元能源電池爆炸瞬間恐怖畫面曝 粉塵傾瀉男警跌倒、消防員閃避

配合政策、風災賣命搶修…經濟部：油電糖水國營事業年終4.4個月

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台電示意圖。。圖／聯合報系資料照片
台電示意圖。。圖／聯合報系資料照片

近期因颱風過境，台電基層員工日夜搶修復電，令國人感佩。經濟部國營司14日表示，經過經濟部及行政院評估，決定給予台電、中油、台糖、台水甲等考核，全公司依規定可核發總額2個月的考核獎金，員工平均拿到4.4個月的年終獎金。

經濟部及行政院決定核給油電糖水國營事業2個月的考核獎金，主要不是看公司盈餘，也不是台電基層員工賣力復電，主要是因國營事業配合政府政策致出現嚴重虧損，難以歸責於國營事業經營階層及員工。

經濟部所屬事業經營績效獎金包括「考核獎金」及「績效獎金」兩部分，考核獎金依行政院核定各公司工作考成之等第，甲等2個月，乙等75分以上1.5個月、75分以下1個月；績效獎金則依各公司「決算盈餘加減政策因素影響金額」達成「法定預算盈餘加減政策因素影響金額」之比率，最高2.4個月，最低0個月。

近年來，台電、中油、台水等國營事業因配合政府穩定物價、自來水改善工程等重大建設，都出現嚴重虧損，2024年稅前虧損411億元，中油稅前虧損355億元，可說是「難兄難弟」。台水2024年虧損41.8億元，與2023年42.6億元接近。四大國營事業去年僅有台糖賺錢，去年稅前淨利57.51億元。

經濟部 台電

延伸閱讀

台電人員辛苦搶修 嘉義店家日贈數百杯飲料慰勞

七股龍山里停電近200小時…當地業者看到台電人員超開心 分享二大袋飲料

鋼鐵、線纜獲風災重建急單 燁輝、合機等業者同步受惠

嘉義停電第7天最亮的燈 孩子探班父親疲勞全消

相關新聞

配合政策、風災賣命搶修…經濟部：油電糖水國營事業年終4.4個月

近期因颱風過境，台電基層員工日夜搶修復電，令國人感佩。經濟部國營司14日表示，經過經濟部及行政院評估，決定給予台電、中油...

勞長洪申翰體驗汽車噴漆 思考職人與產業需求

勞動部長洪申翰14日在臉書分享，人生第一次體驗汽車噴漆，因為再過幾天就是全國技能競賽，他和汽車噴漆職類國手楊婷喻學習技能...

核安會：福島啟動第13批核處理水排放 共7800噸

核安會表示，日本福島第一核電廠今天啟動第13批次含氚廢水排放作業，預計將排放7800噸。日本福島第一核電廠已排放12批次...

三元能源鋰電池廠大火11人傷 台泥股價跌逾1%

台泥旗下生產電池的子公司三元能源科技，小港廠區今清晨5時許發生火警，造成11人受傷送醫，包括3名消防員和多名工廠員工，分別送往長庚、大同、小港等醫院，目前全數均已出院。...

勞動部啟動天災臨工三大措施 助颱風後家園重建

為了協助全台各地在丹娜絲颱風後的家園復原重建，勞動部已啟動提供天災臨工等相關協助措施，並在各公立就業服務機構設立服務窗口...

陳冲評美對墨西哥加拿大重稅：近鄰搬不走 但一定要講誠信

新世代金融基金會董事長陳冲今日以「搬不走的近鄰」發表評論指出，2016年川普初次當選，認定美國榮景不再，與製造業就業流失...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。